(SH) - 26. Januar 2017, 13.30 Uhr. Auf dem Parkplatz des Hauptsitzes der BIL in der hauptstädtischen Route d'Esch überfallen drei maskierte Täter einen Bankkunden. Sie schlagen den Mann, einen 49-jährigen Belgier, mit Baseballschlägern zusammen, stehlen einen Koffer mit Bargeld und ergreifen die Flucht. Medienberichten zufolge sollen 1,3 Millionen Euro in kleinen Scheinen in dem Koffer gewesen sein. Die genaue Summe, die die Männer erbeuten konnten, wurde jedoch nicht offiziell bestätigt.

Das Opfer wird bei dem Überfall so schwer verletzt, dass es ins Krankenhaus eingeliefert werden muss ...