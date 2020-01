Gesucht werden drei Männer, die am Freitag eine Frau in Grund brutal überfielen.

Überfall: Polizei sucht flüchtige Täter

Am Freitagmorgen gegen 10.45 Uhr wurde eine Hausbewohnerin der Rue Plaetis in Luxemburg-Grund von drei unbekannten Männern überfallen. Die mit Messern bewaffneten Täter hatten an einer Haustür geklingelt und überwältigten die Bewohnerin um ihre Bankkarte zu entwenden. Sie konnten flüchten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei im Raum Neudorf/Grund keine Anhalter mitzunehmen und alle verdächtigen Personen/Beobachtungen umgehend der Notrufzentrale 113 zu melden.



Hier eine Beschreibung der gesuchten Männer

1) Mann von mittelgroßer und molliger Statur, trug eine Brille, einen weißen Helm und eine orangefarbene Weste.

2) Mann, zirka 1,80m groß, von dünner Statur, trug ebenfalls einen weißen Helm und eine orangefarbene Weste und war mit einem schwarzen Oberteil und einer dunklen Hose bekleidet.

3) Mann, zirka 1,80m groß, von schlanker Statur, war dunkel gekleidet und trug Sportschuhe.

Die Personen sprachen Französisch.