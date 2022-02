Überfall in Pulvermühle

Am Sonntagmorgen bedrohte ein Mann das Personal einer Tankstelle mit einer Waffe. Er konnte mit einer geringen Beute entkommen.

(TJ) - Kurz vor 9 Uhr kam es am Sonntag zu einem Überfall in der Total-Tankstelle in Pulvermühle. Ein dunkelhäutiger Mann bedrohte das Personal mit einer Waffe und verlangte nach dem Inhalt der Ladenkasse - das Personal händigte ihm das darin befindliche Geld aus.

Richtig gelohnt hat sich der Überfall nicht wirklich: Der Ganove konnte 400 Euro erbeuten. Der Mann flüchtete nach der Tat zu Fuß. Er soll während des Überfalls eine Kappe getragen haben, weitere Details sind nicht bekannt.

Ein verdächtiges Auto, das wenig später von einem Parking gesteuert wurde, konnte von der Polizei gestoppt werden, die Insassen stehen jedoch nicht in Verbindung mit dem erwähnten Raub.

Es wird immer noch nach dem Täter gefahndet. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall machen können, sollen sich bitte unverzüglich bei der Notrufzentrale 113 melden.



