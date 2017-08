(gs) - Zwei vermummte Täter haben am Dienstagmorgen in Frisingen eine Tankstelle in der Rue Robert Schuman überfallen. Die beiden hatten sich offenbar auf die Lauer gelegt, denn sie überraschten die Angestellten der Tankstelle gegen 6 Uhr, als diese gerade ihren Dienst antreten wollten.



Sie bedrohten die Frauen mit Schusswaffen und zwangen sie, gemeinsam mit ihnen den Kassenraum zu betreten. Dort entnahmen sie den Kassenfonds einer Kasse und ergriffen sodann die Flucht. Weit kamen sie aber nicht mit ihrer Beute.



Vier Zeugen hielten nämlich das diebische Duo auf, nahmen ihm das Geld und eine Waffe ab. Die Täter konnten dennoch entkommen. Sie flüchteten mit ihren Fahrzeug mit französischen Erkennungstafeln über die naheliegende französische Grenze.

Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Polizei aus Differdingen sowie die Spurensicherung und die Ermittler der Kriminalpolizei waren Ort. Eine Untersuchung wurde eingeleitet.