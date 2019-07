Am Mittwoch leitete die Polizei mehrere Ermittlungen: In Esch/Alzette bedrohte ein Unbekannter einen Teenager und in Grevenmacher wurde das Lyzeum mit Graffiti besprüht.

Überfall in Esch/Alzette, Graffiti in Grevenmacher

Am Mittwoch leitete die Polizei mehrere Ermittlungen: In Esch/Alzette bedrohte ein Unbekannter einen Teenager und in Grevenmacher wurde das Lyzeum mit Graffiti besprüht.

In Esch/Alzette wurde auf dem Bahnhof "Belval-Universität" am Mittwochnachmittag gegen 15. 20 Uhr ein Jugendlicher von einem unbekannten jungen Mann bedroht. Der Täter forderte sein Opfer dazu auf, ihm seine Kopfhörer auszuhändigen. Doch damit gab er sich noch nicht zufrieden. Im Zug belästigte er den Jugendlichen weiter und nötigte ihn dazu, ihm 100 Euro zu geben. Dies tat das eingeschüchterte Opfer dann auch. Die Polizei hat eine Ermittlung in den Vorfall in die Wege geleitet.

Bahnhofsviertel: Pöbeleien gegen die Polizei In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 5.30 Uhr, pöbelte ein Mann in der Rue Fort Neipperg im hauptstädtischen Bahnhofsviertel eine Polizeistreife an.

Am Abend kam es zu einem weiteren Vorfall, diesmal in Grevenmacher. Kurz vor 19 Uhr besprühten unbekannte Täter das Gebäude der Sekundarschule "Maacher Lycée" in der Rue de Münschecker mit Graffiti. Die Polizei griff im Rahmen der Fahndung drei junge Männer auf, von denen einer Farbe an seinen Schuhen hatte. Anfangs stritt der Mann ab, etwas mit dem Vorfall zu tun gehabt zu haben, gestand wenig später aber, die Wand im Alleingang mit Graffiti besprüht zu haben. Auch in diesem Fall wurde eine Untersuchung eingeleitet.