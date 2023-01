Die Bewohner des Hauses wurden am Samstagmorgen mit Schlägen und einem Küchenmesser überwältigt. Die Täter sind noch auf der Flucht.

Gewaltätiger Diebstahl

Überfall in einem Einfamilienhaus in Bivingen

(nos) - Am Samstagmorgen sind kurz nach 6 Uhr Bewohner eines Einfamilienhauses in der rue de la Forge in Bivingen überfallen und gewalttätig ausgeraubt worden. Die Hausbesitzer wurden mit einer Stichwaffe bedroht.

Nachdem es an der Haustür geklingelt und einer der Bewohner die Tür geöffnet hatte, wurden der Hausherr und ein weiterer Bewohner von zwei Männern mit Schlägen überrascht. Sie wurden angegriffen und unter dem Einsatz eines Küchenmessers leicht verletzt.

Während des Angriffs befand sich noch eine weitere Person im Haus. Diese schlief auf der oberen Etage und blieb vom Angriff verschont.

Die Täter stahlen mehrere Wertgegenstände, darunter Bargeld, einen Laptop sowie ein Mobiltelefon, und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut.

Dem Polizeibericht zufolge verlief eine umgehend eingeleitete Fahndung negativ. Die geschädigten Personen führten Klage und eine Spurensicherung am Tatort wurde getätigt. Die Ermittlungen laufen weiter.

