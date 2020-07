Auch wenn er nicht zugeschlagen hatte, so war ein 22-jähriger Mann dennoch an der Planung eines Überfalls im Oktober 2017 in Bettemburg beteiligt. Nun wurde er verurteilt.

Exklusiv für Abonnenten

Überfall in Bettemburg: Bewährungsstrafe für Mittäter

(SH) - Neun Monate Haft auf Bewährung und 1.500 Euro Geldstrafe: So lautet in erster Instanz ein Urteil gegen einen Mann, der im Oktober 2017 in Bettemburg in einen Überfall verwickelt war. Am 13 ...

