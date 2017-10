(str) - Wo es Geld gibt, gibt es auch etwas zu stehlen. Drei Männer, die gestern vor Gericht standen, hatten sich offenbar ein eher ungewöhnliches Ziel ausgesucht und auch ihr Plan war dann doch etwas experimentell.



Die Täter wollten vom letzten Abend vor der endgültigen Schließung des „Parking Aldringen“ profitieren, um den Wächter zu überfallen. Sie erbeuteten dabei 1 600 Euro aus der Tageskasse und flüchteten mit einem Safe, den sie auf der Flucht zunächst mit einem Bürostuhl transportierten, dann aber zurück ließen.



DNS-Spuren führten die Kriminalpolizei schnell auf die Spur von zwei Tatverdächtigen: Franck A. und Jean-Claude S. Beide legten zwar kein umfassendes Geständnis ab, räumten aber ihre Beteiligung an dem Raub ein. Allerdings widersprachen sie sich in Detailfragen.



Flucht mit Mülltonne im Bus?



So erklärte einer der Angeklagten, der Plan sei es gewesen, den Geldschrank in einen Fluchtwagen zu laden, der letztendlich im entscheidenden Moment allerdings nicht am abgesprochenen Ort anzutreffen war. Der zweite Angeklagte sagte, man habe den Safe in eine Mülltonne packen wollen und mit einem Bus fliehen.



Als Tippgeber wurde mit Raymond D. zudem ein ehemaliger Kollege des Parkwächters angeklagt.



Einer von ihnen, könnte im Falle einer Verurteilung das große Los gezogen haben. Denn die Staatsanwaltschaft forderte gestern eine Haftstrafe von 17 Jahren ohne Bewährung für Franck A. Er gilt als einschlägig vorbestrafter Wiederholungstäter.



Erschwerende Umstände



Beim Überfall auf das Parkhaus haben die Täter nach Ansicht der Strafverfolger zudem mehrere Bedingungen für erschwerende Tatumstände erfüllt: der Überfall erfolgte durch einen Einbruch, er geschah nachts und durch mehrere Personen sowie unter Vorzeigen einer Waffe.



Wäre nur eine Bedingung erfüllt gewesen, hätte diese das eigentliche Strafmaß von fünf bis zehn Jahren Haft auf zehn bis 15 Jahre ausgedehnt. Wenn aber mindestens zwei Bedingungen erfüllt sind, dann beträgt das Strafmaß zwischen 15 und 20 Jahren Gefängnis.



Für den Komplizen Jean-Claude S. forderte die Staatsanwaltschaft acht Jahre Haft und für den möglichen Informanten der Bande mangels ausreichender Beweislage einen Freispruch. Das Urteil ergeht am 16. November.