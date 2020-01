Eine Konfrontation zwischen zwei Männern endete am Freitagabend an der Gare Centrale mit einer Messerattacke. Nach dem Täter wird gefahndet.

Überfall im Bahnhofsviertel: Mann mit Messer verletzt

(sas/SC) - Am Freitagabend, kurz vor 18 Uhr, wurde der hauptstädtischen Polizei eine verletzte Person in der Gleisüberführung am Luxemburger Hauptbahnhof gemeldet. Der Mann war von einem unbekannten Täter mit einem Messer verletzt worden und wies eine Stichverletzung auf. Nach einer Erstbehandlung vor Ort wurde der Mann ins Krankenhaus gebracht. Er schwebe allerdings nicht in Lebensgefahr. Ein SAMU-Fahrzeug war vor Ort.

Wie die Polizei am Samstagmorgen meldete, verlief die Fahndung nach dem Täter vorerst negativ. Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem gewalttätigen Überfall aus. Dem Opfer fehlten ersten Erkenntnissen zufolge nach dem Angriff ein Rucksack, seine Brieftasche und sein Mobiltelefon.

Gegen 19 Uhr war der Einsatz für die Retter des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) abgeschlossen. Die Polizei blieb weiter vor Ort, die Ermittlungen dauern an.