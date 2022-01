Zwei Räuber haben am frühen Montagmorgen eine Tankstelle überfallen und dabei Geld sowie Verkaufswaren erbeutet.

Angestellte bedroht

Überfall auf Tankstelle in Schengen

Zwei Räuber haben am frühen Montagmorgen eine Tankstelle überfallen und dabei Geld sowie Verkaufswaren erbeutet.

(LW) - Zwei Unbekannte haben am Montagmorgen eine Tankstelle in Schengen überfallen. Kurz nach 6 Uhr betraten die beiden Täter den Verkaufsraum der Tankstelle an der Route du Vin, bedrohten die Angestellten mit einem Messer und entwendeten den Kasseninhalt, Zigaretten und Alkohol.

Nach der Tat flüchteten die beiden Täter in einem blaugrauen Dacia mit französischen Kennzeichen über die französische Grenze in Richtung Contz-les-Bains. Laut Angaben der Polizei wurde bei dem Überfall niemand verletzt. Die Ermittlungen laufen. Bei den Tätern handelt es sich ersten Erkenntnissen der Behörde zufolge um zwei junge Männer von heller Hautfarbe, welche beide schwarze Kleidung trugen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.