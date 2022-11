Ein Täter ist nach dem Überfall in der Rue de l'Alzette auf der Flucht. Die Polizei bittet, keine Anhalter mitzunehmen.

Täter flüchtig

Überfall auf Schmuckgeschäft in Esch/Alzette

In Esch/Alzette hat am Donnerstagmittag ein Täter das Juweliergeschäft Hopp in der Rue de l'Alzette überfallen. Der Überfall ereignete sich laut Polizei gegen 12.05 Uhr. Der Täter ist auf der Flucht, die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Die Behörde rief die Bevölkerung dazu auf, keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Personen an den Notruf 113 zu melden.

Zurzeit läuft die Spurensicherung vor und im Geschäft, der Tatort ist abgesperrt.

Die Polizei veröffentlichte auf Twitter eine Beschreibung des verdächtigen Räubers.

Mehr in Kürze.

