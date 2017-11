(SH) - Neun Jahre Haft für Franck A. und sieben Jahre für Jean-Claude S.: So lautete am Donnerstag das Urteil gegen zwei Männer, die am 27. Februar 2015 das Parkhaus „Aldringen“ überfallen haben.



Die beiden Männer hatten sich in der Nacht Zugang zum Büro des Parkwächters verschafft und diesen bedroht. Bei ihrem Einbruch hatten sie sich 1.600 Euro aus der Tageskasse gesichert. Auch auf den Safe hatten sie es abgesehen. Da dieser jedoch nicht in die dafür vorgesehene Tasche passte, ließen sie ihn schlussendlich nahe des Parkhauseinganges zurück. Die Täter waren anhand von DNS-Spuren überführt worden.



Raymond D., ehemaliger Wächter im „Parking Aldringen“, der sich als möglicher Informant vor den Richtern verantworten musste, wurde mangels ausreichender Beweislage freigesprochen.

Alle Parteien haben 40 Tage Zeit, um gegen das Urteil aus erster Instanz Einspruch einzulegen.