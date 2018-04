Am 16. Dezember 2016 überfielen zwei Männer einen Juwelierladen in Ettelbrück und konnten danach fliehen. Einer der Täter sei zwischenzeitlich verstorben, so die Polizei. Der zweite Mann ging ihr jetzt ins Netz.

Überfall auf Juweliergeschäft: Verdächtiger festgenommen

(m.r.) - Den Behörden ist es gelungen, einen Mann festzunehmen, dem vorgeworfen wird, am 16. Dezember 2016 einen Juwelierladen in Ettelbrück überfallen zu haben. Zwei Männer hatten damals das Geschäft in der Grand Rue gestürmt und drei Verkäuferinnen mit Pfefferspray angegriffen, um sie außer Gefecht zu setzen. Danach sprangen sie über die Verkaufstheke und sammelten hochwertige Uhren ein.



Ettelbrücker Fussgängerzone: Juwelier mit Pfefferspray überfallen Unmaskiert und mit Pfefferspray bewaffnet begingen am Freitagvormittag zwei Männer einen Blitzüberfall auf einen Juwelier in Ettelbrück. Die offensichtlich nachlässige Vorbereitung der Täter könnte zu einer schnellen Festnahme führen.

Die Täter wurden anschließend mittels eines europäischen Haftbefehls gesucht. Einer der Männer wurde nun am Freitag den luxemburgischen Behörden übergeben. Er sitzt momentan in Untersuchungshaft. Der zweite Verdächtige ist der Justiz zufolge bereits verstorben.