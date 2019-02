So nah und doch so fern: Am Dienstagabend wirkte der Mond größer und heller als sonst. Ein seltenes Spektakel.

Lokales 8

Über Luxemburg leuchtete ein "Supermond"

So nah und doch so fern: Am Dienstagabend wirkte der Mond größer und heller als sonst. Ein seltenes Spektakel.

(jt) – Am Dienstagabend war der Mond so hell und groß wie normalerweise nur einmal im Jahr.

Von einem sogenannten "Supermond" spricht man, wenn der Mond auf seiner Umlaufbahn der Erde besonders nahe kommt. "Nur" etwa 357.000 Kilometer liegen am 19. Februar zwischen beiden Himmelskörpern, das ist die kürzestmögliche Distanz. Durch die relative Nähe zur Erde wirkte der Vollmond am Dienstagabend besonders groß und beeindruckend. Bei nur leicht bedecktem Himmel war der Erdtrabant zudem an vielen Orten des Großherzogtums in voller Pracht zu bewundern.

Der nächste "Supermond" wird erst wieder am 9. März 2020 zu sehen sein.

8 Der Vollmond leuchtet am 19. Februar über der Ortschaft Bofferdingen in Luxemburg. Foto: Alice Fonck-Steyer/mywort.lu

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Der Vollmond leuchtet am 19. Februar über der Ortschaft Bofferdingen in Luxemburg. Foto: Alice Fonck-Steyer/mywort.lu Foto: Alice Fonck-Steyer/mywort.lu Foto: Alice Fonck-Steyer/mywort.lu Foto: Alice Fonck-Steyer/mywort.lu Foto: Alice Steyer - Fonck/mywort.lu Ein Vollmond geht in der Nähe von Whitley Bay (Großbritannien) unter, als die Sonne aufzugehen beginnt. Foto: Owen Humphreys/PA Wire/dpa Der Supermond über Lavau-sur-Loire in Westfrankreich. Foto: AFP/Loic Venance Lavau-sur-Loire Foto: AFP/Loic Venance