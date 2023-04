Fast 20 Prozent aller ausländischen Bewohner haben sich auf die Wahllisten für die anstehenden Kommunalwahlen eintragen lassen.

Neuer Höchstwert

Über 50.000 Nicht-Luxemburger für Gemeindewahlen eingetragen

50.084 Nicht-Luxemburger haben sich für die anstehenden Gemeindewahlen eingetragen. Dies erklärte Familien- und Integrationsministerin Corinne Cahen (DP) während einer Pressekonferenz am Mittwochmorgen. Dies entspricht einem Anteil von 19,8 Prozent aller ausländischen Bewohner des Großherzogtums.

Bis zum 17. April konnten sich Nicht-Luxemburger in die Wahllisten eintragen. In diesem Jahr entfiel erstmals die Klausel, dass Menschen erst fünf Jahre in Luxemburg wohnen müssen, ehe sie an einer Kommunalwahl teilnehmen können.

In Bech ist der Anteil am höchsten

Laut den Zahlen, die am Mittwochmorgen vom Integrationsministerium, dem Gemeindesyndikat Syvicol und dem Centre d’étude et de formation interculturelles et sociales (CEFIS) vorgestellt wurden, haben sich vor allem Menschen über 35 Jahren für die Teilnahme an der Gemeindewahl eingetragen. Während sich fast 30 Prozent aller Über-55-Jährigen eingeschrieben haben, waren es bei den 18- bis 24-Jährigen nur 4,6 Prozent.

Den höchsten Anteil an ausländischen Wahlberechtigten wird es in Bech geben, wo sich fast die Hälfte aller Nicht-Luxemburger eingetragen haben. In der Hauptstadt werden knapp 16 Prozent der Ausländer ihre Stimme abgeben dürfen.

