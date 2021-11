So einige Autofahrer mussten in den vergangenen Stunden den Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgeben.

Alkoholkontrollen

Über 300 Autofahrer wurden kontrolliert

So einige Autofahrer mussten in den vergangenen Stunden den Führerschein wegen Alkohol am Steuer abgeben.

(jwi) - In der Nacht auf Sonntag wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mehrere Alkoholkontrollen durchgeführt. Insgesamt mussten 335 Fahrer einen Atemtest über sich ergehen lassen; in zwölf Fällen war das Resultat positiv, das schreibt die Polizei am Sonntag. Zwei Führerscheine wurden noch an Ort und Stelle eingezogen.

Die Kontrollen fanden zwischen 21 Uhr und 3.45 Uhr unter anderem am Senningerberg, in Luxemburg-Stadt und Junglinster statt.

Weitere Führerscheine eingezogen

Gegen 21 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches im Marienthal in Schlangenlinien fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde wegen des positiven Alkoholtests der Führerschein eingezogen und Anzeige erstellt.

Messerattacke, Diebstähle und eine Schlägerei Die Bilanz der vergangenen Stunden: Eine Messerattacke, zwei Diebstähle und eine Schlägerei mit Pfefferspray.

Gegen 1.30 Uhr verunfallte ein Fahrzeug an der Route de Longwy in Bartringen. Die zwei Insassen wurden nur leicht verletzt. Der Fahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Da der Alkoholtest bei ihm positiv ausfiel, wurde ebenfalls sein Führerschein eingezogen.

Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der Autobahn A13 in Richtung Kayl gemeldet. Auch hier war der Test positiv.

Ein weiterer Führerschein wurde gegen 5 Uhr in Düdelingen eingezogen. Der Fahrer war gerade dabei, einen Reifen zu wechseln. Der Mann konnte keine gültigen Fahrzeugpapiere vorzeigen und unterlag zudem einem Fahrverbot.

Elektroautos nur bei festen Missionen einsetzbar Insgesamt 20 Elektroautos besitzt die Polizei. Diese sind aber nicht für reguläre Einsätze geeignet.

Um 6.30 Uhr wurde der Polizei ein verunfalltes Fahrzeug in Itzig gemeldet. Bei Ankunft der Beamten saß der Fahrer noch hinter dem Steuer. Auch er stand ebenfalls unter Alkoholeinfluss. Auch sein Führerschein war weg.

Am Ende wurden den Beamten um 23 Uhr noch ein Fahrzeug gemeldet, welches in der Rue Glesener in Luxemburg-Stadt auf einem Behindertenparkplatz abgestellt war. Vor Ort traf die Polizei auf den Fahrzeugbesitzer sowie dessen Begleiter. Ersterer verweigerte die gebührenpflichtige Verwarnung und zeigte sich nicht sehr kooperativ. Beide Personen wurden zunehmend aufbrausend und aggressiv, beleidigten und bedrohten die Beamten. Auch der herbeigerufene Abschleppdienst wurde bei dessen Arbeit behindert. Schließlich wurde eine andere Dienststelle mit der Anzeige befasst, heißt es.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.