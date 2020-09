Am Samstag hat bereits zum dritten Mal eine Protestaktion zum Thema Wohngemeinschaften in Esch stattgefunden. Mehr als 100 Leute waren gekommen. Thematisiert wurde aber auch der Wohnungsnotstand.

Über 100 Demonstranten bei erneutem WG-Protest in Esch

Geschätzte 120 Personen haben am Samstagmorgen in Esch/Alzette gegen Bestimmungen in punkto Wohngemeinschaften demonstriert, die im neuen allgemeinen Bebauungsplan (PAG) der Stadt vorgesehen sind. Dieser soll, nach Überarbeitung, noch vor Ende des Jahres vom Escher Gemeinderat gestimmt werden.

Rote und lila Flaggen

Eine Stunde lang hörten sich die Demonstranten Reden an. Foto: Pierre Matgé

Versammelt hatten sich die Demonstranten beim Escher Friedensgericht. Die Kälte und der unangenehme Nieselregen hatten sie nicht entmutigt. Zu sehen waren rote Flaggen von Déi Lénk und der KPL, aber auch einige lila Flaggen von der Piratenpartei sowie zahlreiche rote OGBL-Jacken.

Der Ursprung der Protestbewegung lag bei den neuen WG-Bestimmungen im Escher PAG. Doch während der Reden wurde klar, dass es die Demonstranten auch allgemein auf die Schieflage am Luxemburger Wohnungsmarkt abgesehen hatten.

So konnte Emanuel Kamura, im Namen des Kollektives „Save Co-housing in Esch“, über 15 Parteien oder Vereinigungen begrüßen, die sich der Aktion angeschlossen hatten. Gut zehn Redner sollten sich am Mikrofon folgen.

Emanuel Kamura gehört zu den Organisatoren der Protestaktion. Foto: Pierre Matgé

Keine Steine in den Weg legen

Eine Escher WG wehrt sich Nach der Polemik der vergangenen Tage um Escher WGs haben vier Anwohner einer solchen Wohngemeinschaft entschieden, sich gegen das befürchtete Verbot von Wohngemeinschaften zu wehren.

Unter ihnen befand sich Nina Biren, die selbst in einer Wohngemeinschaft in Esch wohnt. Sie sprach von einem „Skandal“. Die Stadt Esch habe es verpasst, WG-Einwohner korrekt zu informieren. Es sei auch nicht an der Stadt, zu sagen „mit wem wir wohnen dürfen“. Sie forderte die Politik auf, den Menschen, die in WGs wohnen wollen, nicht noch weitere Steine in den Weg zu legen.

Nina Biren, die in einer Escher WG wohnt, ergriff das Wort . Foto: Pierre Matgé

Zuvor hatte Emanuel Kamura erklärt, dass er selbst vor fünf Jahren als Flüchtling nach Luxemburg gekommen sei. Er prangerte vor allem den „lien affectif“ an, von dem in einem Entwurf des PAG die Rede ist. „Wie soll ein Flüchtling, der niemanden hier kennt, einen 'lien affectif' vorweisen können?“, fragte er.



„Si wëllen Esch botzen“

Gary Diderich, Sprecher von Déi Lénk, der am Samstag die Vereinigung Life vertrat, hegte gar den Vorwurf, dass die Escher Gemeindeführung Sozialfälle aus Esch verdrängen möchte. „Si wëllen Esch botzen“, sagte er.

Antonia Ganeto von Finkape, eine Vereinigung die sich für afrikanisch-stämmige Menschen einsetzt, unterstrich, dass die Wohngemeinschaften eine Lösung für Menschen darstellen können, die zu den Schwächsten in der Gesellschaft zählen. Darunter auch Personen schwarzer Hautfarbe, die Schwierigkeiten hätten, eine Mietwohnung zu finden.



3 Nach den Reden, hatten die Demonstranten einen Marsch organisiert. Foto: Nicolas Anen

um weitere Bilder zu sehen. Nach den Reden, hatten die Demonstranten einen Marsch organisiert. Foto: Nicolas Anen Dieser führte sie bis zum Bahnhof. Foto: Nicolas Anen Danach ging es wieder zurück Richtung Friedensgericht. Foto: Nicolas Anen

Problem Wohnungsmarkt

Angeprangert wurden zudem die Zustände auf dem luxemburgischen Wohnungsmarkt. Dies von Vertretern vom CLAE, vom OGBL, von der KPL oder noch von Line Wies, Rätin für Déi Lénk in Esch, die erklärte, dass in Luxemburg 25 Prozent des Grundbesitzes 159 Personen gehören.

Besonders kreativ war diese Person gewesen. Foto: Pierre Matgé

Jean-Michel Campanella, Präsident der erst im Juli gegründeten Vereinigung Mieterschutz Lëtzebuerg, unterstrich, dass es nicht an einer Gemeinde sei, zu „diktieren“, was unter einer WG zu verstehen sei. Dies müsse in einer Diskussion mit der Zivilgesellschaft definiert werden.



Nächste Etappe: Luxemburg-Stadt

Zum Schluss lancierte er einen Appel, für eine weitere, nationale Demonstration, die am 10. Oktober in Luxemburg-Stadt stattfinden wird.

Obwohl erst vor den Sommerferien gegründet zählt seine Vereinigung bereits 100 Mitglieder, erklärte er später dem LW. Sie habe sich für die Lage in Esch interessiert, nachdem Presseartikel über die WG-Problematik berichtet hatten. Kontakt wurde daraufhin mit dem Kollektiv „Save Co-housing in Esch“ aufgenommen.

Doch dabei ist es nicht geblieben. Um diese Protestaktion zu organisieren, wurden zahlreiche weitere Vereinigungen kontaktiert, die auf irgendeine Art und Weise von der Wohnproblematik betroffen sind.

Stadt Esch ist bereit, WG-Regeln zu ändern Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Tagen protestierten am Freitag Bürger in Esch gegen die Regeln für Wohngemeinschaften. Der Schöffenrat kündigte derweil in der Ratssitzung Bereitschaft an, einige davon zu ändern.

Sie zu mobilisieren sei nicht schwierig gewesen. „Fast alle haben gesagt: Endlich passiert etwas“, so Jean-Michel Campanella.

Er geht davon aus, dass für die Demo in Luxemburg-Stadt noch mehr Vereinigungen dazu stoßen werden. Die Protestaktion in Esch stellt in seinen Augen demnach nur einen Anfang dar.

Die Position der Stadt Esch Am Freitag, am Vortag der Protestaktion, hat die Stadt Esch ihren Standpunkt zu den Wohngemeinschaften in einer langen Mitteilung kund getan. Auf die Frage, ob die Stadt gegen Wohngemeinschaften sei, lautete die Antwort in der Mitteilung: „Nein. Nein. Nein. Dreimal nein.“. Sie seien sogar explizit im allgemeinen Bebauungsplan (PAG) vorgesehen. Allerdings weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass WG nicht gleich WG ist. Für die Stadt Esch besteht eine WG nur, wenn die Mieter über einen gemeinsamen Mietvertrag (bail commun) mit dem Eigentümer verfügen. Wenn aber zum Beispiel eine Person anderen Mitbewohnern Zimmer untermiete, handle es sich nicht mehr um eine Wohngemeinschaft. Die Stadt zählt zahlreiche Gründe auf, warum sie auf den „bail commun“ für WGs hält. Dies unter anderem, weil der Wert eines Hauses, in dem bis sieben Zimmer untervermietet werden, sich verdoppeln könne und so zu der Preisspirale auf dem Wohnungsmarkt beitrage. Auch wolle die Stadt eine Diversität in den Wohnvierteln aufrecht erhalten, damit Familien weiterhin dort wohnen können. Die Stadt führt noch die Parkingproblematik auf sowie die Notwendigkeit, über adäquate öffentliche Infrastrukturen in den Vierteln zu verfügen. Die Stadt weist auch darauf hin, dass bereits seit 2004 zahlreiche Häuser im Stadtzentrum als „maison unifamiliale“ klassiert sind und dort keine Einzelzimmer vermietet werden dürfen.

Zudem erklärt die Stadt, dass die Brandschutzbestimmungen für Häuser, in denen eine Familie lebt, andere sind, als für Häuser, in denen es WGs gibt. Die Stadt weist noch darauf hin, dass WGs der Verwaltung, genauer der „Police des bâtisses“, gemeldet sein müssen. Eventuell können Veränderungen verordnet werden, um den Sicherheitsstandards zu entsprechen. Deshalb sei es wichtig, diese Fragen vor Beginn der Miete zu regeln. Da jeder Fall anders sei, sei es wichtig, im Vorfeld einen Termin bei der „Police des bâtisses“ zu beantragen, so die Stadt abschließend.





