Turmprojekt wird zum Escher Zankapfel

Am Freitag soll im Escher Rathaus über das 70 Meter hohe Turmprojekt abgestimmt werden. Dabei muss die Koalition auch mit Opposition aus den eigenen Reihen rechnen.

Die Escher Gemeinderatssitzung am Freitag birgt Zündstoff. Das 69 Meter hohe Turmprojekt „Portal Eent“, am Standort des früheren Autohauses Losch, steht zur Debatte. Genauer soll der bereits bestehende Teilbebauungsplan (PAP) für das Areal so abgeändert werden, dass dort das Hochhaus gebaut werden kann. Vorausgesetzt die Tagesordnung wird nicht in letzter Minute abgeändert.

Neben der Kritik, die von der Opposition nicht ausbleiben dürfte, sowie den Bürgern, die sich gegen das Projekt wehren, hat sich nun auch Widerstand in den Reihen der Majorität gebildet (siehe unten) ...