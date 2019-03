Nach den Streitigkeiten um das Escher Turmprojekt, hat der Bauherr entschieden, das Bauprojekt nicht weiter zu verfolgen.

Turm in Esch wird nicht gebaut

Nicolas ANEN Nach den Streitigkeiten um das Escher Turmprojekt, hat der Bauherr entschieden, das Bauprojekt nicht weiter zu verfolgen.

Das geplante Hochhaus am Standort des früheren Autohauses Losch in Esch wird nicht gebaut. Der Unternehmer Claude Konrath teilte am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit, dass seine Firma „schweren Herzens“ das Projekt zurückziehe.

Durch den Bau in die Höhe sollte ein „neuer, verbesserter Urbanismus“ geschaffen werden, nicht aber ein Politikum entstehen, „das die Bevölkerung des Viertels und der Stadt spaltet“. Diese Rückzugsentscheidung fuße auf der abweisenden Haltung „einiger Bürger gegen den Turm“, trotz der „positiven Haltung der Gemeindeverantwortlichen“.

Alternatives Projekt wird umgesetzt

Nun wird doch noch, das alternative Bauprojekt umgesetzt. Grafik: Ballinipitt





Entsprechend wird nun das alternative Projekt vorangetrieben, das bereits vom Gemeinderat genehmigt wurde. Es besteht aus der gleichen Anzahl an Wohnungen, sieht aber statt dem Turm und einer Grünfläche, eine Randbebauung der Rue Victor Hugo vor.

Wie Wort.lu berichtete, sollte in der Gemeinderatssitzung am Freitag eigentlich über das Turmprojekt abgestimmt werden. Doch im Vorfeld hatte mit Rat Tom Bleyer (CSV) auch ein Mitglied der Majorität das Projekt kritisiert. Auch hatten sich Anrainer gegen das Turmprojekt ausgesprochen.