Die Sitzung des Gemeinderats Weiswampach drohte am Mittwoch aus dem Ruder zu laufen. Um die Gemüter zu beruhigen, kam sogar die Polizei.

Turbulente Sitzung in Weiswampach

Nico MULLER

Wenn das so weiter geht, muss sich der Gemeinderat aus Weiswampach ernsthaft überlegen, ob er seine Sitzungen in Zukunft nicht in einer größeren Arena abhalten will. Wie gehabt waren auch am Mittwoch wieder knapp 20 interessierte Bürger in den sehr engen Räumlichkeiten anwesend, um eine Sitzung zu verfolgen, die einmal mehr einem lautstarken verbalen Boxkampf zwischen Rat Vincent Geiben und Bürgermeister Henri Rinnen glich.

Nachdem man sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit fünf zu drei Stimmen darauf geeinigt hatte, Innenministerin Taina Bofferding Rat Jos Vesque als neuen Schöffen als Ersatz für den zurückgetretenen Michel Deckenbrunnen vorzuschlagen, begann ein Theaterspiel, das einem Gemeinderat nicht wirklich würdig ist.

Als Henri Rinnen mit Punkt zwei der Tagesordnung fortfahren wollte, unterbrach ihn Vincent Geiben lautstark mit dem Hinweis, Rinnen halte sich nicht an das Gesetz, weil dieser den Gemeinderat nicht öffentlich gefragt habe, ob eine Reihe Fragen, die er eingereicht habe, auch noch auf die Tagesordnung gesetzt werden könnten.

Die Räte Danièle Patz (r.) und Vincent Geiben (2.v.r.) halten den Schöffenrat mit Norbert Morn (l.) und Bürgermeister Henri Rinnen (2.v.l.) mit ihren Fragen gehörig auf Trab. Foto: Nico Muller

Dem entgegnete Rinnen, der Schöffenrat habe sich dagegen entschieden, weil die Fragen einer juristischen Prüfung nicht stand gehalten hätten. Darauf hin schlugen die Wellen immer höher, bis sich Henri Rinnen genötigt fühlte, Vincent Geiben zu verwarnen und ihn aufzurufen, den Ton zu mäßigen, ansonsten er ihn des Raumes verweisen müsse.

Geiben ließ sich aber davon nicht beeindrucken, so dass Rinnen schließlich die Polizei rief und die Sitzung unterbrach. Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Gemüter etwas beruhigt, und die Sitzung konnte nach 40 Minuten dann doch mit Vincent Geiben fortgeführt werden.

In der Folge stand im Wesentlichen die Genehmigung des notariellen Akts des Erbpachtvertrags und des Erbbaurechts (droit de superficie) mit der Firmengruppe Lamy, die bei den Seen in Weiswampach ein Freizeitresort errichten will, im Mittelpunkt. Nach längeren Diskussionen wurde dieser mit 5:3 Stimmen genehmigt (die Räte Vincent Geiben, Danièle Patz und Ambroise Reuland waren dagegen).

Die entsprechende Konvention war bereits im Dezember 2018 unterschrieben worden.