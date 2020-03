In den Unterführungen des Landes ist es wieder Zeit für einen Frühjahrsputz. Bis Anfang Juni sollen insgesamt 25 Tunnel und Wildübergänge gewartet werden

Tunnel-Wartungsarbeiten zwischen März und Juni geplant

Maximilian RICHARD In den Unterführungen des Landes ist es wieder Zeit für einen Frühjahrsputz. Bis Anfang Juni sollen insgesamt 25 Tunnel und Wildübergänge gewartet werden

Ab Montag werden in den Unterführungen hierzulande Wartungs- und Säuberungsarbeiten durchgeführt. Den Anfang machen die Tunnel Pénetrante Sud - zwischen dem Kreisverkehr Gluck dem hauptstädtischen Bahnhofviertel -, der Tunnel Richard Serra in Kirchberg und der Tunnel Saint-Esprit in der Oberstadt. Die Arbeiten werden nachts durchgeführt und dauern bis dienstags an. Für den Verkehr ist eine Umleitung vorgesehen.



In der kommenden Woche sind unter anderem auch der Tunnel Stafelter, Grouft, Cents und Howald betroffen. Bis Anfang Juni sollen insgesamt 25 Tunnel und Wildübergänge gewartet werden. Die Arbeiten finden meist nachts und über mehrere Tage verteilt statt, damit der Einfluss auf den Verkehr möglichst gering bleibt.



600 Kameras installiert: Die Cita sieht alles Die Verkehrsleitzentrale Cita überwacht 158 Kilometer Autobahn. Die Mitarbeiter haben den Verkehrsfluss und die Baustellen im Auge und kümmern sich um die Wartung der Tunnel und Fahrbahnen. Wir haben sie mit unserem Videoteam besucht.

Bei der Wartung wird die Tunnelausstattung kontrolliert. Dazu gehören etwa Kameras und Ventilatoren, aber auch Rauchmelder und SOS-Nischen. Die präventive Wartungskampagne findet jedes Jahr im Frühjahr und Herbst statt und soll Pannen vorbeugen.

Eine Übersicht über die aktuellen Wartungsarbeiten und eventuelle Sperrungen erhalten sie auf der Internetseite des Contrôle et information du trafic sur les autoroute (CITA).