Nun ist es offiziell: Trotz zahlreicher anderslautender Gerüchte wird die Unterführung nach Ostern wieder für den Verkehr freigegeben.

Nach dem Tunneleinsturz

Tunnel Schüttburg öffnet nach den Osterferien

Nadine SCHARTZ Nun ist es offiziell: Trotz zahlreicher anderslautender Gerüchte wird die Unterführung nach Ostern wieder für den Verkehr freigegeben.

In den vergangenen Wochen waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass es während der Arbeiten im Tunnel Schüttburg zu einem erneuten Einsturz gekommen sei. Hörte man auf die Aussagen vieler Fahrgäste, glauben nur die wenigsten an die im November von der CFL angekündigte Eröffnung am 17. April. Dennoch halten die CFL weiter an diesem Datum fest.

In einer Mitteilung informieren sie, dass die Instandsetzungsarbeiten im Tunnel planmäßig verlaufen würden, sodass der Tunnel nach den Osterferien wieder eröffnet werden kann. Aktuell seien die Baustelleneinrichtung und die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen. Dabei wurde insbesondere eine Straßenzufahrt zum südlichen Teil des Tunnels realisiert, wodurch das technische Material angeliefert und das Geröll abtransportiert werden kann.

Tunnel Schüttburg öffnet später als geplant Zweieinhalb Monate nach dem Tunneleinsturz bei Kautenbach gibt es Details. Klar ist, dass die Strecke so schnell nicht frei für den Verkehr gegeben wird.

Abgeschlossen wurden ebenfalls die Analysen und die Untersuchungen bezüglich der Stabilität und der Lokalisierung jener Felsmasse, die den Felssturz verursacht hatte. Zu diesem Zweck wurden zwölf Bohrungen mit einer Länge von bis zu 75 Metern realisiert. Aktuell liegen ebenfalls die erforderlichen Genehmigungen vor, um unter anderem die verschiedenen Arbeitsbereiche außerhalb des Tunnels vorzubereiten. Dort werden nämlich die Stabilisierungsarbeiten durch die Injektion von Tonkugeln und Betonmörtel durchgeführt.

50 Bohrungen sind noch vorgesehen

Jene Stabilisierungsarbeiten wurden inzwischen sowohl von innen als auch von außen aufgenommen. Dabei wurden die bis dato sieben Bohrungen mit einer Länge von jeweils 75 Metern und einem Durchmesser von fast 200 Millimetern realisiert, um die Injektion von Betonmörtel zu ermöglichen. Etwa 50 weitere Bohrungen sind geplant, um die verwitterte Felszone über dem Tunnel zu stabilisieren. Ferner wurden zusätzliche Stabilisierungsarbeiten über den Gleisen sowie am Tunnelgewölbe durchgeführt.

Bis zur Wiedereröffnung des Tunnels bleiben die Busersatzmaßnahmen gültig. Informationen zu den genauen Fahrten der Ersatzbusdienste sind auf den Internetseiten www.cfl.lu und www.mobiliteit.lu abrufbar.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.