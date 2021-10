Autofahrer auf der A1 müssen am Sonntag Umwege in Kauf nehmen. Grund ist eine Übung des CGDIS.

Lokales 1

Trierer Autobahn A1

Tunnel Howald am Sonntag wegen Großübung gesperrt

Autofahrer auf der A1 müssen am Sonntag Umwege in Kauf nehmen. Grund ist eine Übung des CGDIS.

(LW) - Der Tunnel Howald auf der Autobahn A1 wird am Sonntag zwischen 7 und 19 Uhr gesperrt. Grund dafür ist eine groß angelegte Rettungsübung. Daran nehmen Kräfte von CGDIS, Polizei und Straßenbauverwaltung teil.

"Diese Übung gibt den Einsatzkräften die Möglichkeit, unter realen Bedingungen zu trainieren, um bei einem Unfall oder Brand im Tunnel wirksam eingreifen zu können und so die Sicherheit der Tunnelnutzer zu gewährleisten", heißt es in einer Mitteilung von Ponts et Chaussées.

Der Verkehr wird während der Sperre zwischen dem Gaspericher Kreuz und dem Verteiler Hamm umgeleitet (siehe Foto).

1 Plan: Straßenbauverwaltung

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Plan: Straßenbauverwaltung

Aktuelle Verkehrsnachrichten auf wort.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.