Laut einem Medienbericht will die Staatsanwaltschaft Berufung gegen den Hip-Hop-Musiker einlegen.

Lokales 1

Tun Tonnar muss erneut vor Gericht

Laut einem Medienbericht will die Staatsanwaltschaft Berufung gegen den Hip-Hop-Musiker einlegen.

(mth) - Der luxemburgische Hip-Hop-Musiker Tun Tonnar, der unter dem Künstlernamen "Turnup Tun" auftritt, muss sich wohl ein zweites Mal wegen Beleidigungen vor Gericht verantworten. Das meldet RTL am Dienstagmorgen.

Urteil gegen Turnup Tun: Von wegen Freifahrtschein Der Freispruch im "FCK LXB"-Prozess wurde vielerorts als Untermauerung der künstlerischen Freiheit interpretiert. Doch das ist falsch. Die Richter befassten sich ausschließlich mit juristischen Fragen.

Der junge Musiker war am 8. Mai in erster Instanz freigesprochen worden. Es war zum Prozess gegen ihn gekommen, nachdem die beiden luxemburgischen Politiker Joe Thein (déi Konservativ) und Fred Keup (Wee2050/ADR) sowie der mehrfach wegen fremdenfeindlicher Äußerungen und Aufrufs zum Hass verurteilte Dan Schmitz ihn wegen Beleidigungen verklagt hatten. Dies aufgrund des Songs „FCK LXB“ (ausgesprochen: Féck Lëtzebuerg), in dem die drei Kläger erwähnt werden.

Ein Termin für den Berufungsprozess ist noch nicht bekannt.

Der Turnup Tun-Song "FCK LXB":