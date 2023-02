Im Jahr 2021 verzeichneten die Behörden 4.338 Todesfälle durch Tumore. Mehr als 400 Menschen starben an Covid-19.

Tumore sind häufigste Todesursache in Luxemburg

(MS) – Am Donnerstag hat das Gesundheitsministerium die Todesursachenstatistik für das Jahr 2021 veröffentlicht. Dem Bericht zufolge sind in diesem Jahr 4.338 Menschen im Großherzogtum verstorben. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern ist mit 2.131 zu 2.206 Todesfällen verhältnismäßig ausgeglichen. Das Durchschnittsalter der verstorbenen Männer betrug 75 Jahre und das der Frauen 81 Jahre.

Das Todesursachenregister verzeichnete 2021 außerdem 64 Totgeburten. Diese sind nicht in der Gesamtzahl der Todesfälle enthalten. Im Durchschnitt sterben in Luxemburg zwölf Personen pro Tag, 83 pro Woche und 362 pro Monat. Im Januar 2021 wurde mit 429 Todesfällen die höchste Zahl an Todesfällen verzeichnet – im Gegensatz zum August, in dem mit 292 Todesfällen die niedrigste Zahl an Toten zu verzeichnen war.

Hinsichtlich der Ursachen waren 94,5 Prozent aller Todesfälle auf Krankheiten zurückzuführen und nur 5,5 Prozent auf externe Ursachen. Als die häufigste Todesursache im Jahr 2021 Luxemburg sind Tumore in der Statistik belegt. Auf dem zweiten Platz werden Krankheiten des Kreislaufsystems genannt. Diese beiden Todesursachen machten 49,4 Prozent der Todesfälle in Luxemburg aus. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 waren es 48,3 Prozent, 2019 55,2 Prozent und noch 66 Prozent 2009.

Ein Viertel der Todesfälle durch Tumore

2021 wurden der Behörde 1.098 tumorbedingte Todesfälle gemeldet, was 25,3 Prozent aller Todesfälle entspricht. Auf die Geschlechter verteilt waren es 480 Frauen und 618 Männer. Bei Letzteren ist Lungenkrebs mit 135 Todesfällen im Jahr 2021 die häufigste Krebserkrankung, gefolgt von Prostatakrebs mit 68 Todesfällen und Darmkrebs mit 52 Verstorbenen. Bei Frauen führte Brustkrebs zu 89 Todesfällen, gefolgt von Lungenkrebs mit 73 Todesfällen und Bauchspeicheldrüsenkrebs mit 35 Toten.

Krankheiten des Kreislaufsystems sind die zweithäufigste Todesursache. Bei 1.046 Menschen verlief eine solche Erkrankung tödlich, was 24,1 Prozent aller Todesfälle ausmacht. Aufgeteilt waren das 540 Frauen und 506 Männer. Covid-19 war wie auch schon im Jahr 2020 die dritthäufigste Todesursache mit 437 Todesfällen. 233 Männer und 204 Frauen starben 2021 an Corona. Insgesamt entsprach diese Zahl 10,1 Prozent aller Todesfälle.

