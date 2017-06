(SH) - "Ich gebe alles zu. Ich bin nicht stolz auf das, was ich getan habe, doch ich bin hier, um für meine Fehler aufzukommen." Vor den Richtern fand ein Polizist am Donnerstag klare Worte. Ihm wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 31. März vergangenen Jahres den Türsteher eines Nachtclubs in der Hauptstadt beleidigt zu haben, indem er dem Mann mit dunkler Hautfarbe sagte: "Salut l'esclave, je veux rentrer."

"Ich war abends zu Hause, dann standen zwei Freunde vor der Tür und wir wollten zusammen in die Hauptstadt fahren, um dort auszugehen", schilderte der Angeklagte. Der erste Club in den sich die drei Männer begeben wollten, hatte bereits geschlossen. Vor dem nächsten Lokal befand sich dann ein Türsteher von dunkler Hautfarbe. "Meine Freunde waren bereits im Club. Ich dachte an den Film "Les Visiteurs" und habe daraufhin gesagt "Salut l'esclave". Der Türsteher bat mich, meinem Satz zu wiederholen, was ich auch tat." Daraufhin habe der Mitarbeiter des Lokals den Polizisten nach seiner Identität gefragt. Dieser hätte ihm die Dienstmarke sowie seinen Ausweis vorgelegt, woraufhin es zu einer Diskussion gekommen sei. Ob er auch damit gedroht hatte, das Lokal schließen lassen zu wollen, wusste der Angeklagte am Donnerstag nicht mehr. "Ich hatte Alkohol getrunken", so seine Aussage.



Schuldbekenntnis abgenommen



Der 50-Jährige sprach von einem dummen Scherz und einer verbalen Entgleisung. "Ich habe den Türsteher beleidigt, das gebe ich zu. Aber zum Hass aufrufen wollte ich nicht", erklärte er und betonte, dass er sich im Februar beim Türsteher entschuldigt hätte.

Dieser gab vor Gericht jedoch an, sich immer noch nicht gut zu spüren. Er habe Angst um seine Sicherheit, insbesondere da der Angeklagte Polizist ist. Er forderte 2.000 Euro Schadenersatz.



Für die Vertreterin der Staatsanwaltschaft ist nicht nur die Beleidigung, sondern auch der Aufruf zum Hass gegeben. Denn der Satz sei wohl nicht gefallen, wenn es sich bei dem Club-Mitarbeiter nicht um einen dunkelhäutigen Mann gehandelt hätte. Sie könne sich zudem an keine Aussage in der französischen Komödie erinnern, in der das Wort "Sklave" vorkommt. Dennoch nahm sie dem Angeklagten sein Schuldbekenntnis ab und forderte eine angemessene Geldstrafe. Das Urteil ergeht am 29. Juni.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.