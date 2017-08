(che) - In der Nacht zu Freitag wurde in der Route de Kayl in Düdelingen eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Gleich drei Fahrer musste die Polizei stoppen - alle aus demselben Grund.



Ein Fahrzeug wurde dabei mit 74 statt erlaubten 50 km/h gemessen - und daraufhin angehalten. Da es nach Alkohol roch, führten die Beamten einen Atemlufttest beim Fahrer durch. Das Resultat war zwar positiv, überschritt jedoch nicht den zulässigen Höchstwert. Der Mann durfte nicht weiterfahren, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Nur kurze Zeit später näherte sich ein weiteres Fahrzeug, das viel zu schnell unterwegs war. Auch hier wurde Alkoholgeruch bemerkt - und auch hier stand die Fahrerin des Wagens unter Alkoholeinfluss. Da der zulässige Höchstwert überschritten wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau wurde von den Beamten nach Hause gebracht.

Ein drittes Fahrzeug wurde mit 70 statt mit erlaubten 50 km/h gemessen - auch dieser Fahrer hatte zu tief ins Glas geschaut und auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.