Trunkenheit am Steuer: Führerscheinentzug

Anne Julie HEINTZ Polizei stoppt mehrere betrunkene Fahrer in der Nacht zum Samstag.

Gleich zweimal ist die Polizei in der Nacht zum Samstag in der Route de Trêves in Grevenmacher auf einen alkoholisierten Fahrer aufmerksam geworden. Sowohl ein Lastkraftwagenfahrer als auch ein Autofahrer mussten nach der Polizeikontrolle ihre Führerscheine abgeben.

Ähnliche Zwischenfälle ereigneten sich nahe der Esplanade in Remich, in der Route de Thionville in Düdelingen und der Rue Pasteur in Luxemburg-Stadt. In Remich war die Polizei wegen auffälliger Handzeichen seitens eines Fahrers auf diesen aufmerksam geworden. Zudem stellte er kurze Zeit später seinen Wagen im Parkverbot ab. Er stand unter Alkoholeinfluss.

Zu viel getrunken hatte auch der Fahrer, der in Luxemburg-Stadt von der Polizei aufgegriffen wurde. Er hatte sein Auto mit laufendem Motor teils auf dem Bürgersteig abgestellt und versuchte währenddessen einen Reifen zu flicken.