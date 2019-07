In Schifflingen, Medernach und Livingen hatten Autofahrer zu tief ins Glas geschaut.

Trunkenheit am Steuer

(AH) - Am frühen Samstagabend wurden Polizeibeamte in der Wohnsiedlung "Op Hudelen" in Schifflingen auf einen Fahrer aufmerksam, der mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nachdem der Fahrer gestoppt werden konnte, musste er sich einem Alkoholtest unterziehen. Der Test war positiv, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Etwas später hielt eine Polizeipatrouille an der Ausfahrt Livingen in Richtung Frankreich eine Autofahrerin an, die in der falschen Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Frau erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sofort eingezogen.



Am Sonntagmorgen gegen 6:20 Uhr kam es dann zu einem weiteren Führerscheinentzug. Dies in der Rue de Larochette in Medernach. Ein Mann war dort in seinem Auto eingeschlafen und hatte vergessen den Motor abzustellen. Auch betätigte er mit seinem Kopf während er schief ungewollt die Hupe. Der Alkoholtest war positiv.