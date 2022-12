Am Wochenende erreichen Luxemburg winterliche Temperaturen. Was Sie trotz eisigen Temperaturen unternehmen können, hat Ihnen die Lokalredaktion zusammengefasst.

Freizeittipps fürs Wochenende

Trotzen Sie den frostigen Temperaturen am Wochenende

Auf richtig viel Schnee mussten wir bislang verzichten, doch vielleicht hüllen an diesem Wochenende ein paar Flocken das Großherzogtum in eine glitzernde weiße Decke. Auch wenn es wahrscheinlich nur eine ganz dünne Decke sein wird. Denn an diesem Wochenende werden Minusgrade auch Luxemburg erreichen.

Wenn Sie bereits keinen Glühwein mehr sehen können und sich an heißen Maronen und Stockbrot auf dem Weihnachtsmarkt satt gegessen haben, sollten Sie sich für das kalte Wochenende an unseren Tipps inspirieren.

1) Einfach mal hängen lassen

(SAM)-Sport machen im Winter ist so eine Sache. Bei Aktivitäten wie Fahrrad fahren oder joggen muss man den inneren Schweinehund überwinden, wenn man im gemütlichen Warmen vor dem Kamin sitzt. Alleine der Gedanke an die Kälte draußen löst Schauder aus.

Bouldern kann man praktischerweise bei Wind und Wetter und es macht sogar Spaß. Warum also nicht an diesem kalten Wochenende ein paar Wände hochklettern. Das Redrock Climbingcenter in Sassenheim hat von 9 bis 20 Uhr geöffnet und alles, was zum Bouldern benötigt wird, kann dort ausgeliehen werden.

Seien Sie vorgewarnt: Muskelkater ist beim Bouldern vorprogrammiert.

Beim Bouldern entdeckt man Muskeln, von denen man nicht wusste, dass sie existieren. Foto: Stéphane Guillaume

2) Auf zwei Kufen oder Inlinern gleiten

(if) - Pünktlich zu Weihnachten: In fünf Ortschaften kann man zurzeit seine Runden auf dem Eis drehen. Aufgrund der Energiekrise haben einige Gemeinden umgedacht und statt einer natürlichen Eispiste die Bahn mit einem synthetischen Belag in Betrieb genommen. In Remich und Differdingen können Schlittschuhbegeisterte in den Genuss dieser hierzulande neuen Attraktion kommen.

In der überdachten Eishalle in Kockelscheuer kann man traditionell seine Kurven auf dem Eis ziehen. Foto: Gerry Huberty / LW-Archiv

Neben dem eiskalten Vergnügen im Freien locken ebenfalls überdachte Eisbahnen im Land an. Diese gibt es mit dem Ice-Park in Befort und der Schlittschuhbahn in Kockelscheuer. In Mamer erwartet die Besucher des Weihnachtsmarktes in diesem Jahr ein komplett neues Erlebnis: Statt Kufen können die Besucher dort auf Inlinern die neue Roller-Piste unsicher machen.

3) Schauspieler tragen Weihnachtsgeschichten vor

Bei den sechs Geschichten kommt weihnachtliche Stimmung auf.

(vb) - Unter dem Titel „Villa Noël“ hat die Villa Vauban Schauspieler des Théâtre national de Luxembourg eingeladen, die den versammelten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ungewöhnliche Weihnachtsgeschichten vortragen.

In dieser Veranstaltung für die ganze Familie können alle den bekannten oder gänzlich neu erfundenen Geschichten lauschen und sich ihre eigenen Gedanken machen. Villa Vauban (18, avenue Émile Reuter), am Sonntag ab 15 Uhr. Die Geschichten werden in deutscher, französischer und englischer Sprache vorgelesen. Von 14 Uhr bis 17 Uhr finden zusätzlich einstündige Bastel-Ateliers statt, in denen jeder seiner Kreativität freien Lauf lassen kann.

4) Nackt und glücklich – in der Sauna

(fjä) - Wer es sich gut gehen lassen will, kann den Abschluss der Woche in einer der vielen Thermen im Land genießen.

Schwitzen in der Sauna und entspannen im Whirlpool - und dabei dem Immunsystem einen Powerschub geben. Dabei muss es nicht immer das große Thermenhotel sein. Viele Schwimmbäder in Luxemburg haben einen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbädern, und dann gibt es natürlich noch niedliche Saunadörfer.



Mehrere Aufgüsse täglich erwarten die Pidal-Besucher in Walferdingen. Foto: Marc Wilwert



Neben der Wellness-Oase in der Domaine thermal in Bad Mondorf stehen auch die Escher Schwemm, les Thermes in Strassen, das Aquasud in Oberkorn, das Aquanat’our in Hosingen, die Syrdall-Schwemm in Niederanven, das Centre de détente in der Coque, der Krounebierg in Mersch, das Saunadorf Pidal in Walferdingen oder die Schwemm in Bettemburg zur Auswahl.



5) Sich in einem Indoor-Spielplatz austoben

(SH) - Bei Minustemperaturen wollen Sie es sich und Ihren Kindern nicht antun, einen Spielplatz im Freien aufzusuchen? Kein Problem, Indoor-Spielplätze schaffen hier Abhilfe und ermöglichen es dem Nachwuchs, sich auszutoben, ganz ohne frieren zu müssen.

Das Yoyo verspricht, alle Sinne anzusprechen. Foto: Anouk Antony/LW-Archiv

Das Yoyo in der Rue des Bruyères in Hesperingen verspricht, alle Sinne des Kindes zu beschäftigen. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 23 Uhr sowie am Sonntag von 9 bis 22 Uhr. Unweit davon entfernt können größere Kinder unterdessen beim Lasergame Spaß und Spiel verbinden.

6) Sein Zuhause in eine Weihnachtsbäckerei verwandeln

(nas) - Was gibt es Besseres als der wohlriechende Duft frisch gebackener Plätzchen? Und seien wir einmal ehrlich, zur Adventszeit gehören das Backen, aber vor allem das Verkosten der süßen Naschereien doch dazu wie die Ostereier zu Ostern. Während es draußen so richtig kalt ist, macht das Backen mit den Kindern doppelt so viel Spaß. Wer auf die traditionellen Rezepte verzichten will und neue Leckereien ausprobieren möchte, findet online zahlreiche Ideen – ob glutenfrei, kalorienarm (ja, das soll es auch geben), vegan oder low carb, die Auswahl ist riesig.

Eine besondere Freude dürften die Kleinen wohl beim Ausstechen des Keksteigs und dem anschließenden Dekorieren haben. Für diejenigen, die einen schnellen Teig zubereiten, bietet sich ein Mürbeteig an. Nach dem Backen können die Kekse mit Zuckerguss oder Schokolade sowie bunten Zuckerstreuseln dekoriert werden. Am besten schmecken sie nach einem langen Spaziergang mit einer warmen Tasse Kakao.

7) Geocaching: Die etwas andere Schnitzeljagd

Wie wäre es, einen Tag an der frischen Luft zu verbringen? Schließlich gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung! Doch ein Spaziergang ist dem ein oder anderen vielleicht zu langweilig. Da bietet sich das Geocaching an. Die beliebte Schatzsuche aus Oregon hat längst in Luxemburg Fuß gefasst. Geocaching kann man als eine Art Schnitzeljagd beschreiben, bei denen die Versteckenden den Suchenden online Hinweise geben. Die Suchenden verwenden GPS-Geräte, um die Verstecke, genannt Caches, zu finden. Caches bestehen aus zwei oder drei Teilen: einem wasserdichten Behälter, einem Logbuch, in dem sich die Personen eintragen, die den Cache besuchen, und manchmal einem kleinen Schatz.

Mehrere Tausend Caches sind in ganz Luxemburg versteckt. Jetzt gilt es nur noch, sie zu finden. Foto: Shutterstock

Mehrere Tausend Caches sind bisher im Großherzogtum versteckt und bieten neben dem Suchen auch die Möglichkeit, die Schönheit und Vielfalt des Landes zu genießen, auch bei eisigen Temperaturen. Um an einem Geocaching teilzunehmen, kann man sich kostenlos auf www.geocaching.com anmelden und sofort loslegen.



Vorsicht im Wald: Es finden weiterhin Treibjagden statt. Wo genau, das sehen Sie hier.



