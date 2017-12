(str) - Besondere Aufmerksamkeit widmeten Polizisten in der Nacht zum Samstag einem Autofahrer, der ihren Streifenwagen gegen 2.15 Uhr auf der Autobahn A13 mit hoher Geschwindigkeit überholte.



Bei der anschließenden Kontrolle in der Nähe von Sassenheim stellten die Beamten fest, dass der Fahrer trotz der winterlichen Straßenverhältnisse mit Sommerreifen fuhr. Zudem war sein Wagen weder vorschriftsmäßig angemeldet noch versichert war.



Die Polizisten stellten das Fahrzeug sicher. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren. Über eine Beschlagnahme entscheidet die Staatsanwaltschaft.



Zuvor waren bereits andere Fahrzeuge wegen fehlendem Versicherungsschutz auf der Autobahn A3 und in der Route de Longwy in Rodange sichergestellt worden. In Niederkorn wurde zudem ein Fahrer gebührenpflichtig verwarnt, der seinen Wagen nicht ordnungsgemäß angemeldet hatte.