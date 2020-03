Trotz Regierungsbeschluss: CHEM erlaubt Patientenbesuch

Wie das Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) am Freitagabend mitteilt, dürfen Patienten im Krankenhaus in Esch/Alzette jeweils eine Person nennen, die sie dann besuchen darf.

Rosa CLEMENTE Wie das Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) am Freitagabend mitteilt, dürfen Patienten im Krankenhaus in Esch/Alzette jeweils eine Person nennen, die sie dann besuchen kann. Eine Entscheidung, die nicht im Einklang mit den aktuellen Maßnahmen der Regierung ist.

Jeder Patient, der im Krankenhaus in Esch/Alzette stationär behandelt wird, darf eine Person auswählen, die dann zu normalen Besuchszeiten im Krankenhaus zugelassen werden, um kranke Angehörige zu besuchen. Dies teilte der Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) am Freitagabend in einem Presseschreiben mit.

Allerdings steht diese Entscheidung in Widerspruch mit dem, was Gesundheitsministerin Paulette Lenert bei einer Pressekonferenz am Donnerstagabend zu den neuen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus angekündigt hatte: Nämlich, dass ab nun alle Besuche von Patienten in Krankenhäusern ausdrücklich verboten sind, außer in einzelnen Ausnahmefällen.

Geburten und palliative Dienste

Auf diesen Widerspruch vom LW angesprochen, erklärt der Pressesprecher des CHEM, Eric Dickes, dass es sich dabei um eine Mésure d'assouplissement handelt. Was soviel bedeutet wie: Die Regeln werden lockerer gestaltet, um dem Patienten entgegenzukommen. "Beispielsweise bei Geburten oder auch, wenn ein Patient in der Palliativpflege liegt. Es ist verständlich, dass ein Vater sein Neugeborenes sehen möchte, oder, dass Angehörige sich noch einmal von einem sterbenden Familienmitglied verabschieden möchten", so Dickes.

Demnach können die Patienten aus dem CHEM in Esch/Alzette jeweils eine Person auswählen und deren Namen dem Personal mitteilen. Und wenn Besucher dann zum Krankenhaus kommt, muss er sich in der Eingangshalle des CHEM zunächst ausweisen. Dort wird sie Erick Dickes zufolge auch getestet, bevor sie zum Patienten darf. Der Patient kann während seines Klinikaufenthaltes, seine Personenwahl ändern. Es ist somit möglich, an unterschiedlichen Tagen Besuch von unterschiedlichen Personen zu bekommen.

Reduzierte Aktivität

Im Schreiben kündigt der CHEM ebenfalls an, seine Aktivitäten einzuschränken, um einen möglichen Ansturm von Corona-Patienten bewältigen zu können. Ab Dienstag (17.März) werden deswegen alle nicht dringenden ambulanten Behandlungen vertagt. Die betroffenen Patienten werden ab Montagmorgen individuell informiert.