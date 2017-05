(str) - Sturzbetrunken sei ein Radfahrer gewesen, den sie am Mittwochabend in Esch/Alzette kontrollierte, teilt die Polizei mit. Der Mann war gegen 22 Uhr in der Rue Helen Buchholtz gestürzt.



Verletzungen erlitt er zwar keine, allerdings zeigte sich, dass er den zulässigen Höchstwert für Alkohol im Straßenverkehr um mehr als das Doppelte überschritten hatte.



Zudem bestand gegen ihn bereits ein Fahrverbot bis 2018. Von der Polizei wurde ihm nun ein weiteres provisorisches Fahrverbot zugestellt.