Wegen der derzeitigen Trockenheit fordert das Umweltministerium die Bevölkerung dazu auf, Trinkwasser sparsam zu nutzen.

Trockenheit: Leitungswasser sparsam nutzen

Rosa CLEMENTE Aufgrund der derzeitigen Trockenheit fordert das Umweltministerium die Bevölkerung in einem Schreiben dazu auf, Trinkwasser sparsam zu nutzen.

Geringe Niederschläge im ersten Halbjahr und auch in früheren Winterperioden beeinflussen nun die Situation der Flüsse und des Grundwassers in Luxemburg. Aus diesem Grund fordern das Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung sowie das Wasserwirtschaftsamt in einem am Mittwoch veröffentlichten Schreiben die Bevölkerung auf, einige Empfehlungen bezüglich der Verwendung von Leitungswasser sowie von Oberflächenwasser zu beachten.

Leitungswasser

Angesichts der aktuellen Wetterbedingungen dürfte laut dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung der Verbrauch von Leitungswasser in den kommenden Tagen und Wochen erheblich zunehmen. Um eine Überlastung der öffentlichen Trinkwasserverteilungsnetze zu vermeiden, fordert das Ministerium die Bevölkerung auf, Leitungswasser sparsam zu nutzen und eine Verschwendung zu vermeiden.

Während einer Trockenzeit sollte der Konsum von Leitungswasser in Grenzen gehalten werden. Foto: Chris Karaba

Die Wasserwirtschaftsbehörde gibt daher folgende Tipps zum Konsum von Leitungswasser an die Bevölkerung heraus:

Um einer Trinkwasserknappheit vorzubeugen, sollte die Bevölkerung auf folgende Aktivitäten verzichten: Befüllen von privaten oder aufblasbaren Schwimmbecken sowie private Teiche, Behälter.

Wassererneuerung in privaten Schwimmbecken.

Autowaschen (professionelle Autostraßen sind erlaubt).

Reinigung von Gehwegen, Garagen, Fassaden oder sonstigen Außenanlagen.

Hochdruckreinigung.

Betrieb von Springbrunnen (Springbrunnen mit geschlossener Zirkulation sind erlaubt).

Bewässerung von Rasen, Parkanlagen, Friedhöfen und Sportplätzen.

Kühlen von Ess- und Trinkwaren unter laufendem Wasser.

Die Einhaltung dieser Tipps hilft, einen Mangel zu vermeiden, der zu obligatorischen Einschränkungen bei der Verwendung von Leitungswasser führen würde.



Oberflächenwasser

Angesichts der aktuellen und angekündigten Wetterbedingungen spricht man bei den hiesigen Flüssen derzeit von Niedrigwasserstand. Kritische Minima für das Überleben von Wasserorganismen sind laut der Wasserwirtschaftsbehörde nun erreicht. Tatsächlich haben nicht nur die Pflanzen zu wenig Wasser, sondern auch die gesamte Flora und Fauna der Flussumgebung. Bei den abnehmenden Durchflussraten steigt die Schadstoffkonzentration im Wasser an. Dies hat zur Folge, dass sich die Wasserqualität erheblich verschlechtert. Jede zusätzliche Wasserentnahme gefährdet demnach das Überleben der unterschiedlichen Wasserorganismen.

Angesichts der aktuellen und angekündigten Wetterbedingungen spricht man bei den hiesigen Flüssen derzeit von Niedrigwasserstand. Foto: Die Sauer bei Ingeldorf. Foto: Georges Jonas





Trinkwasser könnte knapp werden Die anhaltende Trockenheit und der kommende Sommer mit einem veränderten Reiseverhalten stellen die Wasserversorger vor neue Herausforderungen.

Angesichts der aktuellen Niedrigwassersituation in den Flüssen fordern das Umweltministerium und das Wasserwirtschaftsamt die Bevölkerung auf, kein Wasser aus Oberflächengewässern zu entnehmen. Außerdem sei die Wasserentnahme genehmigungspflichtig. Und: Während einer Niedrigwasserperiode ist jede Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern, einschließend jene, die eine Genehmigung haben, verboten, außer es handelt sich dabei um bestimmte Fälle, die durch ministerielle Anordnungen festgelegt sind.

Die Wasserwirtschaftsbehörde gibt daher folgende Tipps zur Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern an die Bevölkerung heraus:



Um eine Wasserknappheit in den Gewässern Luxemburgs zu vermeiden, sollten folgende Schritte beachtet werden: Die Bevölkerung sollte derzeit kein Wasser aus Oberflächengewässern entnehmen, um das Überleben der aquatischen Organismen nicht noch weiter zu gefährden. Dadurch könnten teilweise irreversiblen Schaden der Gewässerqualität hervorgerufen werden.

Jegliche Entnahme aus einem Gewässer muss anhand einer Genehmigung des Umweltministeriums bewilligt werden.

Achtung: Entnahmen, die mittels einer Genehmigung erlaubt sind, sind während einer Trockenphase NICHT erlaubt (mit Ausnahme von spezifischen Fällen, die per ministerieller Verordnung festgelegt sind).

