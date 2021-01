Trockene Böden: Schnee ist willkommen

Obwohl es in den vergangenen zwei Monaten viel geregnet und geschneit hat, haben sich die Böden in Luxemburg noch nicht vollständig von der Trockenheit des Sommers erholt.

Der feuchte Dezember und der Januar, der fast überall in Luxemburg Schnee gebracht hat, lassen die Trockenheit im Sommer fast vergessen. Allerdings sind in den tieferen Bodenschichten die Spuren des heißen, niederschlagsarmen Sommers noch nicht verschwunden. Durch den Klimawandel könnte sogar auf lange Sicht die Trinkwasserversorgung in Spitzenzeiten wackeln.

Gerade für die Grundwasserreserven waren die Niederschläge im Dezember und Januar willkommen, sagt Brigitte Lambert, Leiterin der Abteilung Trinkwasser beim Wasserwirtschaftsamt ...