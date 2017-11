Von Jacques Ganser



Am Leitungswasser scheiden sich die Geister: Viele halten die nur wenige Cent pro Liter teure Flüssigkeit aus dem Hahn sogar für ungenießbar oder belastet. Und schleppen lieber Kästen mit Mineralwasser. „Das ist unsinnig“, meint Luc Zwank, beigeordneter Direktor des Wasserwirtschaftsamtes. „Trinkwasser ist das am besten kontrollierte Lebensmittel überhaupt, in Luxemburg muss es nicht weniger als 70 Parameter der Trinkwasserverordnung erfüllen.



Auch Mineralwasser wird zwar vor dem Abfüllen strikt überprüft, aber Transport und Lagerung könne das Produkt beeinträchtigen ...