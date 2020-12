Am Samstagabend teilte das Syndikat nun mit, dass in den betroffenen Gemeinden das Trinkwasser wieder zum Trinken und Kochen genutzt werden kann - aber nur unter bestimmten Bedingungen.

Trinkwasserproblem im Osten: Erste Entwarnung für Gemeinden

(m.r.) - Am Freitag hat das Wassersyndikat SIDERE im Osten des Landes vor dem Konsum von Leitungswasser gewarnt. Es sei wahrscheinlich zu einer Verschmutzung gekommen. Am Samstagabend teilte das Syndikat nun mit, dass in den betroffenen Gemeinden das Trinkwasser wieder zum Trinken und Kochen genutzt werden kann. Allerdings sollte es zuvor mindestens zehn Minuten lang abgekocht werden. Die endgültigen Resultate der Analysen stehen noch aus. Diese werden unmittelbar den Gemeinden mitgeteilt werden.

Demnach kann in Betzdorf, Biwer, Flaxweiler, Grevenmacher, Manternach, Mertert, Rosport-Mompach und Wormeldingen das Wasser unter diesen Bedingungen wieder getrunken werden.

Betroffen von den Trinkwasserproblemen sind folgende Ortschaften:

Betzdorf: Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf und Roodt-sur-Syre

Banzelt, Betzdorf, Berg, Mensdorf und Roodt-sur-Syre Biwer: Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach, Hagelsdorf und Wecker

Biwer, Brouch, Boudler, Boudlerbach, Hagelsdorf und Wecker Flaxweiler: Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven und Oberdonven

Beyren, Buchholtz, Flaxweiler, Gostingen, Niederdonven und Oberdonven Grevenmacher: Potaschberg und Grevenmacher

Potaschberg und Grevenmacher Manternach: Berbourg, Lellig, Manternach und Münschecker

Berbourg, Lellig, Manternach und Münschecker Mertert: nur die Firma Technofibre und die Aire de Wasserbillig

nur die Firma Technofibre und die Aire de Wasserbillig Rosport-Mompach: Givenich, Herborn, Moersdorf und Mompach

Givenich, Herborn, Moersdorf und Mompach Wormeldange: Ahn, Dreiborn, Ehnen, Kapenacker, Machtum, Wormeldange und Wormeldange-Haut





