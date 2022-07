Wegen der aktuellen Trockenperiode wird die Bevölkerung zum sparsamen Umgang mit dem Trinkwasser aufgerufen

Mittwoch

Trinkwasser: „Phase de vigilance“ ausgerufen

Teddy JAANS

Die seit Wochen andauernde Trockenperiode wirkt sich nach und nach auf die Trinkwasserreserven aus. Deswegen hat das Nachhaltigkeitsministerium am Mittwochnachmittag in Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt die sogenannte „Phase de vigilance“ ausgerufen.

Die Bevölkerung wird damit aufgerufen, sparsam mit Wasser umzugehen und Verschwendung zu vermeiden. Auch wenn aktuell noch ausreichend Reserven verfügbar seien, gilt es, die Vorkommen zu schonen, so ein Schreiben des Ministeriums. Die „Phase de vigilance“ ermöglicht den Gemeinden zudem, etwa das Besprengen von Gärten, das Waschen von Autos oder das Befüllen von Swimmingpools zu verbieten.

Die Grundwasserpegel seien im vergangenen Winter nicht ausreichend aufgefüllt worden, so das Schreiben weiter. Zudem würde der Verbrauch in Zeiten großer Hitze - so wie sie für die kommenden zwei Wochen gemeldet sind - generell ansteigen. In Absprache mit den großen Wasserversorgern habe man sich daher zum Aufruf an die Bevölkerung entschlossen. Lesen Sie hier einige Tipps, wie man als Privatperson unbeschadet durch die Hitzetage kommt.

Ratschläge zum Wassersparen

Das Besprengen von Rasenflächen ist nicht notwendig. Blumen und Gemüsepflanzen sollen am Morgen oder am Abend gegossen werden, um übermäßige Verdunstung zu verhindern.

Vom Autowaschen zu Hause wird ebenfalls abgeraten. Waschstraßen verfügen über geschlossene Kreisläufe und verbrauchen dadurch deutlich weniger Wasser.

Nach Möglichkeit sollen private Schwimmbäder und Pools nicht mehr befüllt werden. Das Ministerium rät vielmehr zum Besuch öffentlicher Badeeinrichtungen.

Wer duscht, anstatt zu baden, kann bei der Körperhygiene eine Menge Wasser einsparen. Eine fünfminütige Dusche verschlingt 80 Liter, ein Vollbad mehr als das Doppelte. Zusätzlich kann Wasser sparen, wer beim Einseifen das Wasser abstellt.

Gemeinden und Unternehmen wird angeraten, Grünflächen sparsam zu gießen und Brunnen abzustellen. Zudem wird vom Einsatz von Hochdruckreinigern abgeraten.

Auf der Internetseite des Wasserwirtschaftsamtes gibt es weitere Ratschläge zum Wassersparen.

