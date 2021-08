Das Trinkwassersyndikat arbeitet mit Hochdruck an der Beseitigung der bakteriellen Belastung. Vor dem Wochenende gibt es keine Entwarnung.

Trinkwasser

Noch keine Entwarnung in Vianden und Tandel

Bereits seit einer Woche darf das Leitungswasser in der Gemeinde Vianden und den Ortschaften der Kommune Tandel – Bettel, Fouhren, Longsdorf und Walsdorf – nicht getrunken werden. Das aus dem Reservoir Niklosbierg stammende Wasser weist nämlich eine erhöhte bakterielle Belastung auf. Eine Entwarnung vor dem Wochenende ist nicht in Sicht.

Wie der Präsident des Trinkwassersyndikats Distribution d'eau des Ardennes (DEA), Charles Pauly, betont, arbeite man derzeit mit Hochdruck daran, das Problem zu lösen. Die Ursache der Belastung in dem Netz zu finden, erweise sich allerdings als zeitaufwendig. Die Ursachen könnten nämlich vielfältig sein – und unter anderem in älteren Leitungen liegen. Dort könnten zum Beispiel Ablagerungen sich auf die mikrobiologische Beschaffenheit des Wassers auswirken.

Derzeit werde verstärkt Chlor in den betroffenen Netzbereich eingespeist, um der Bakterien – darunter auch Kolibakterien – Herr zu werden. Zudem sei eine der beiden Kammern des Reservoirs bereits geleert und gereinigt worden. Die zweite Kammer soll nun folgen.

Sollten diese Maßnahmen keine ausreichende Verbesserung bringen, müsse im schlimmsten Fall das betroffene Netz zeitweilig für eine Reinigung außer Betrieb genommen werden. Dies sei allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgesehen, so Charles Pauly. Er zeigte sich zuversichtlich, dass das Problem unter Kontrolle gebracht werden könne.

Die Belastung sei bei einer Routinekontrolle festgestellt worden. Die Trinkwasserqualität werde engmaschig kontrolliert, so Charles Pauly. So würden in dem rund 480 Kilometer umfassenden DEA-Netz etwa 2.000 Proben im Jahr durchgeführt werden. Zudem hätten sich die Testverfahren in den vergangenen Jahren deutlich verbessert. Noch vor wenigen Jahrzehnten hätte man ähnliche Belastungen wohl überhaupt nicht festgestellt, betont Charles Pauly.

Für die Wiederfreigabe des Leitungswassers ist die Zustimmung des Wasserwirtschaftsamtes notwendig. Gestern hat die Behörde weitere Proben entnommen, deren Auswertung frühestens für Montag erwartet wird. Eine Freigabe ist demnach vor diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Bis dahin wird den betroffenen Einwohnern geraten, Trinkwasser nur zu konsumieren, wenn es während mindestens zehn Minuten abgekocht wurde. Auch sollten Lebensmittel, die roh gegessen werden, nicht mit Leitungswasser gewaschen werden. Zum Duschen kann das Wasser aber weiterhin genutzt werden.

