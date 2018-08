Wegen zu hoher Bakterienbelastung wird in weiten Teilen von Fels vom Trinken des Leitungswassers abgeraten.

Trinkwasser in Fels und Reisdorf ungenießbar

Wegen zu hoher Bakterienbelastung wird in weiten Teilen von Fels vom Trinken des Leitungswassers abgeraten.

(TJ) - Wegen zu hoher Bakterienbelastung wird in weiten Teilen von Fels vom Trinken des Leitungswassers abgeraten. Betroffen ist laut Gemeindeverwaltung die Ortschaft Fels mit Ausnahme der Rue Scheerbach, der Rue du Moulin und der Rue d'Ernzen. Nicht betroffen sind die Ortschaften Meysemburg und Ernzen.

Es wird dringend geraten, vor dem Genuss das Wasser mindestens zehn Minuten abzukochen. Zudem sollen rohe Früchte möglichst nicht unter dem Wasserhahn gewaschen werden. Sobald die Situation sich entschärft, wird die Gemeindeverwaltung den Bürgern dies mitteilen. Weitere Auskünfte erteilt die Gemeinde unter der Nummer 83 70 38-1.



Wie ein Leser der Redaktion mitteilte, wurde am Freitag ebenfalls in Reisdorf eine Mitteilung an alle Einwohner durch die Gemeindearbeiter verteilt, in welcher vor dem Gebrauch von Trinkwasser wegen starken bakteriologischer Verschmutzung dringend gewarnt wird. Die Vorsichtsmaßnahmen sind die gleichen, wie in Fels.