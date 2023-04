Ein Kirchengericht unter Leitung eines Luxemburger Pfarrers hat einen prominenten Trierer Priester des sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen.

Lokales 2 Min.

Sexueller Missbrauch

Ehemaliger Trierer Kirchenrichter schuldig gesprochen

Ein Kirchengericht unter Leitung eines Luxemburger Pfarrers hat einen Trierer Priester schuldig gesprochen. Die Vorgänge liegen rund 20 Jahre zurück. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen 2019 eingestellt.

(dpa/tom) - Das Bistum Trier kommt nicht aus den Schlagzeilen. Nach den erschütternden Nachrichten um den verstorbenen Priester aus dem Saarland, der in seinem Haus Hunderte Bilder von sexuellem Missbrauch an Minderjährigen hortete, meldet die Diözese jetzt ein Ergebnis in einem anderen Fall - und der betrifft einen Kirchenmann aus den höheren Ebenen des Bistums-Organigramms:

Der Priester im Ruhestand aus dem Großraum Trier ist in einem kirchlichen Strafprozess wegen sexuellen Missbrauchs einer minderjährigen Person schuldig gesprochen worden. Zur Strafe bekommt der Mann nach dem Richterspruch sein Ruhestandsgehalt gekürzt, darf dauerhaft keine priesterlichen Dienste mehr ausüben, also keine Sakramente spenden und nicht mehr als Priester erkennbar sein, zum Beispiel durch seine Kleidung. Auch seinen päpstlichen Ehrentitel Prälat muss er ablegen. Das teilte das Bistum Trier am Mittwoch mit.

Nach Informationen des „Luxemburger Wort“ handelt es sich bei dem 75-Jährigen um den langjährigen Leiter der Abteilung Kirchenrecht im Generalvikariat des Bistums Trier. Gleichzeitig war er Pfarrer in einer Gemeinde nahe Trier. Dort hieß es 2019 im Pfarrbrief, er stehe aufgrund eines „derzeit laufenden Verfahrens“ nicht mehr für Gottesdienste zur Verfügung.

Die Antwort des Bistums Trier auf eine Bitte um Stellungnahme durch das „Luxemburger Wort“ steht noch aus.

Vorgänge in der Mitte der 2000er-Jahre

Der Strafprozess, der sich über rund eineinhalb Jahre zog, war von der römischen Glaubenskongregation angeordnet worden. Den Vorsitz führte laut Bistum der Luxemburger Kirchenrechtler Dr. Patrick Hubert.



Im Frühjahr 2019 waren Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen den Ruhestandsgeistlichen angezeigt worden. Sie bezogen sich auf Mitte der 2000er Jahre, teilte das Bistum weiter mit. Das Bistum hatte eine kirchenrechtliche Voruntersuchung Anfang 2021 abgeschlossen und das Ergebnis nach Rom gemeldet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen Ende 2019 eingestellt.

Wer war der Fotograf von Prälat Dillinger? Im Fall eines Missbrauchs-Priesters aus dem Saarland hilft allen beteiligten Institutionen nur volle Transparenz.

Die römische Glaubenskongregation war der Empfehlung des Trierer Bischofs Stephan Ackermann gefolgt und hatte einen Strafprozess auf dem Gerichtsweg angeordnet. Ackermann hatte daraufhin drei Priester, die mit den entsprechenden kirchenrechtlichen Kompetenzen und Befugnissen ausgestattet sind und die nicht dem Klerus des Bistums Trier angehören, als Gericht bestellt.

Ein solcher kirchlicher Strafprozess sei eine Premiere - zumindest, was die vergangenen 15 bis 20 Jahre angehe, hatte die Sprecherin des Bistums im Juni 2019 gesagt. Der Prozess war nicht öffentlich.

Das Urteil sei dem Priester zugestellt worden, hieß es am Mittwoch. Er könne nun innerhalb von 60 Tagen beim Dikasterium für die Glaubenslehre Berufung einlegen.