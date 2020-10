Die Polizei in Trier ermittelt wegen einer Serie mutmaßlicher Tierschlachtungen, die in Zusammenhang mit Voodoo-Ritualen stehen sollen.

Trierer Polizei ermittelt wegen Voodoo-Ritualen

(C./TJ/tom) - Die Polizei in Trier ermittelt wegen einer Serie mutmaßlicher Voodoo-Rituale mit Tierschlachtungen. Ein 41 Jahre alter Mann und eine 57-jährige Frau werden verdächtigt, dafür verantwortlich zu sein, berichteten die Ermittler am Donnerstag. An zwei Orten im Landkreis Trier-Saarburg sollen demnach seit 2017 immer wieder Tiere geopfert worden sein. So wurden laut der Polizei etwa in bisher sieben nachgewiesenen Fällen unter anderem Hühner geschlachtet und nach einem brasilianischen Voodoo-Ritual aufgebahrt. Spaziergänger und Wanderer fanden demnach die Tiere in einem Waldgebiet bei Wellen, etwa zwei Kilometer von Grevenmacher auf der anderen Moselseite, und auf einem Friedhof in Nittel.

Menschenhandel und Zwangsprostitution mit Voodoo Eine aus Afrika stammende Britin ist wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution am Mittwoch zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatte Frauen mit Voodoo nach Deutschland gelockt und zur Prostitution im Raum Trier gezwungen.

Im Zuge anderer Ermittlungen stießen die Beamten den Angaben zufolge im vergangenen Juni bei dem 41-Jährigen und der 57 Jahre alten Frau aus der Verbandsgemeinde Konz auf Hinweise für das Praktizieren von Voodoo-Ritualen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung hätten die Beamten entsprechende Beweise gefunden, so die Polizei. Die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz dauern an.

Was ist Voodoo? Voodoo stammt ursprünglich aus Westafrika. Als Religion vereint Voodoo viele afrikanische, islamische, aber auch katholische Einflüsse - eine direkte Folge aus der Geschichte afrikanischer Sklaven, die nach Westindien verschleppt wurden. Voodoo war der Versuch, die eigene spirituelle Identität fortzuführen. Voodoo wird heute hauptsächlich in den afrikanischen Staaten Benin, Ghana und Togo praktiziert, ferner im Karibikstaat Haiti, darüber hinaus teilweise auch in Louisiana (USA). In Benin und Haiti ist Voodoo zusammen mit Christentum und Islam eine offiziell anerkannte Religion.

Opferungen von Tieren sind zentraler Bestandteil von Voodoo-Ritualen. Sie dienen der spirituellen Ernährung der Loa, göttlicher Geistwesen, die den Kontakt zu Gott („Bondieu“) herstellen bzw. erleichtern sollen. Auch Genussmittel wie Rum und Tabak werden den Loa angeboten.

