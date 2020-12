Ein rätselhafter Polizeieinsatz hielt Trier am vergangenen Freitag in Atem. Erste Erkenntnisse der Ermittler zeigen: Der Hauptvorwurf der Kindesentziehung fällt weg - unklar sind die Umstände aber weiterhin.

Trierer Polizei: Doch keine Kindesentführung

Ein rätselhafter Polizeieinsatz hielt Trier am vergangenen Freitag in Atem. Erste Erkenntnisse der Ermittler zeigen: Der Hauptvorwurf der Kindesentziehung fällt weg - unklar sind die Umstände aber weiterhin.

Am vergangenen Freitagvormittag kam es in Trier zu einem spektakulären Polizeiensatz. Die Einsatzkräfte nahmen in einem Linienbus einen Mann unter Anwendung eines Elektroschockers fest. Der Mann hatte ersten Erkenntnissen zufolge ein Neugeborenes aus dem Trierer Klinikum Mutterhaus mitgenommen. Nachdem es zunächst hieß, er habe das Kind „entführt“, meldete sich das Krankenhaus später zu Wort und erklärte, es habe keine Entführung gegeben, vielmehr hätten die Eltern sich entschieden, das Krankenhaus zu verlassen, ohne das vorher mit dem Personal abzusprechen.

Am Montagnachmittag veröffentlichte die Polizei eine Mitteilung, in der es heißt, aufgrund „hausinterner Fehlinformationen“ seien die Einsatzkräfte von einer „Kindesentziehung“ ausgegangen.

Mit spitzem Gegenstand bedroht

Danach ist dann laut Polizei folgendes passiert: Der 24-jährige Vater des Kindes war zunächst alleine in die Brückenstraße unterwegs. Ein Mitarbeiter des Krankenhauses verfolgte ihn, wobei der Vater ihn mit einem spitzen Metallgegenstand bedrohte, um ihn von der Verfolgung abzuhalten.

Nachdem er in den Bus der Linie 3 eingestiegen war, konnte der nacheilende Mitarbeiter des Krankenhauses die Abfahrt des Busses stoppen, bis kurz darauf die Polizei eintraf.

Drei verletzte Polizeibeamte

Dann kam es im Bus zu der bereits am Freitag beschriebenen Auseinandersetzung im Bus: Der Mann wurde durch den Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes sowie drei Polizeibeamte durch dessen Widerstand gegen die Festnahme leicht verletzt.

Die Polizei hat jetzt Ermittlungsverfahren gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen wegen Bedrohung des Krankenhausmitarbeiters sowie wegen Widerstands gegen die Polizeibeamten eingeleitet - allerdings nicht wegen einer rechtswidrigen „Entziehung Minderjähriger“.

Die Ermittlungen zu den Gesamtumständen und den Gründen, wie es zu dieser Entwicklung im Krankenhaus kam, dauern allerdings noch an.

