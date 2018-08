Am Montagmorgen ist am Trierer Hauptbahnhof ein Großangebot an Rettungskräften im Einsatz. Nach Auskunft der Polizei ist ein Mann unter einen Zug geraten. Der Zwischenfall endete tödlich.

Trierer Hauptbahnhof: Mann von Zug überrollt

(ots) - Am Montagmorgen gegen 8 Uhr wurde auf dem Trierer Hauptbahnhof ein Mann von einem Zug überrollt und dabei tödlich verletzt. Die näheren Umstände sind noch unklar. Polizei und Rettungsdienste sind vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.