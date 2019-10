Das Polizeipräsidium Trier veröffentlichte am Freitag ein Überwachungsvideo der beiden Verdächtigen, in der Hoffnung dadurch Hinweise auf ihre Identität zu erhalten.

Lokales 3 1 2 Min.

Trierer Goldschatz: Polizei fahndet mit Video nach Tätern

Das Polizeipräsidium Trier veröffentlichte am Freitag ein Überwachungsvideo der beiden Verdächtigen, in der Hoffnung dadurch Hinweise auf ihre Identität zu erhalten.

(dpa/SC) - Nach dem gescheiterten Diebstahl des Trierer Goldschatzes im Rheinischen Landesmuseum Trier fahndet die Polizei jetzt per Video und Foto nach den flüchtigen Tätern.

Die Ermittler gingen von mindestens zwei Tätern aus, die vermummt in der Nacht zum Dienstag in das Museum eingebrochen seien, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Täter kletterten auf ein Gerüst, das zu Fassadenarbeiten aufgestellt war, und brachen ein Fenster im ersten Stock des Museums auf.

#PolizeiTrier sucht nach #Einbruch ins #Landesmuseum in #Trier mit einem Tätervideo und Fotos nach #Zeugen. Wer kennt die Täter und weiß, woher die Tatwerkzeuge stammen? Danke für eure Unterstützung! https://t.co/MMpU8FnA0B pic.twitter.com/mZCsfAUA4W — Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 11, 2019

Der Lärm der zerschellenden Glasscheibe machte erste Zeugen auf den Einbruchsversuch aufmerksam. Sie verständigten die Polizei, während gleichzeitig die Alarmanlage des Museums ausgelöst wurde.

Im Münzkabinett konnten sie den Glaskubus über dem Schatz trotz brachialer Gewalt nicht öffnen: Sie flüchteten ohne Beute. Am Tatort ließen sie zwei schwere Vorschlaghämmer, zwei große Schraubendreher, ein Brecheisen und zwei schwarze Sporttaschen zurück.

Die ersten Polizeistreifen wenige Minuten nach dem Zeugenanruf vor Ort, doch es war schon zu spät - die Einbrecher waren durch einen Hinterausgang in Richtung des angrenzenden Palastgartens entkommen. Auf ihrem Fluchtweg übersprangen sie eine Mauer, von der sie etwa 3,70 Meter in die Tiefe springen mussten.



Durch den Sprung könnten sich die beiden Flüchtenden möglicherweise Verletzungen zugezogen haben. Die Polizei weist darauf hin, dass die Einbrecher humpeln oder sich in ärztliche Behandlung begeben haben könnten.

Die Polizei beschreibt die beiden Verdächtigen wie folgt: Täter 1: Schlanke/athletische Statur; lange Beine; ca. 10 cm größer als Täter 2; bekleidet mit einer Sturmmaske mit großer Öffnung (vom Haaransatz bis zur Nase); etwas längerer Parka mit Druckknopfverschluss und Kapuze, beidseitig angebrachte Reisverschlüsse auf Brusthöhe und Taschen auf Bauchhöhe (vermutlich Marke North Face); darunter ein Kleidungsstück ebenfalls mit Kapuze; zweifarbige Handschuhe (vermutlich Arbeitshandschuhe); Jogginghose oder lange Sporthose, kurz über den Knöcheln abschließend, an den Außenseiten versehen mit Streifen; vermutlich einfarbige Sportschuhe. Täter 2: Normale Statur; ca. 10 cm kleiner als Täter 1; bekleidet mit Sturmmaske mit großer Öffnung (vom Haaransatz bis zur Nasenspitze); Winterjacke mit Reisverschluss und Kapuze; Jogginghose oder lange Sporthose, kurz über den Knöcheln abschließend, auf der Vorderseite, von der Hüfte bis kurz über die Knie farblich vom restlichen Teil abgesetzt (Marke: NIKE, Modell: Tech Essentials); zweifarbige Handschuhe (vermutlich Arbeitshandschuhe); mehrfarbige Turnschuhe, beidseitig im Bereich der Verse reflektierende Applikationen.

Der Trierer Goldschatz umfasst gut 2600 Münzen aus purem Gold. Er ist rund 18,5 Kilogramm schwer und laut Museum der weltweit größte Goldschatz der römischen Kaiserzeit.

Hintergrund: Der "Trierer Goldschatz" Er besteht aus über 2.600 Münzen aus dem 1. und 2. Jahrhundert, ist insgesamt 18,5 Kilo schwer und kam durch reinen Zufall ans Tageslicht. Der "Trierer Goldschatz" ist ein weltweit einmaliger Fund.

Alleine der reine Goldwert des Trierer Schatzes beträgt laut dem Direktor des Rheinischen Landesmuseums zwischen drei und fünf Millionen Euro. Der Sammlerwert ist hingegen wesentlich höher.

Wegen Reparaturarbeiten im Münzkabinett infolge des Einbruchs ist der Goldschatz für Besucher zurzeit nicht zu sehen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Unter den Münzen befindet sich ein Porträt des römischen Kaisers Didius Julianus (133 o. 137 bis 193). Foto. Rheinisches Landesmuseum Trier

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Unter den Münzen befindet sich ein Porträt des römischen Kaisers Didius Julianus (133 o. 137 bis 193). Foto. Rheinisches Landesmuseum Trier Mindestens zwei Eibrecher versuchten in der Nacht auf Dienstag, den Trierer Goldschatz zu stehlen. Foto: Foto: Rheinisches Landesmuseum Trier Der Numismatiker Karl-Josef Gilles platziert im Trierer Landesmuseum den Goldschatz in einer Vitrine. Foto: Thomas Frey/dpa