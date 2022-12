Zwei Jahre ist es mittlerweile her, als am 1. Dezember 2020 ein Mann durch die Trierer Innenstadt raste und dabei mehrere Menschen tötete.

Gedenktag in Trier

Trierer gedenken am zweiten Jahrestag der Opfer der Amokfahrt

(dpa/lrs/MS) - Zwei Jahre nach der tödlichen Amokfahrt in Trier gedenkt die Stadt am Donnerstag erneut der Opfer. An einer Gedenktafel an der Porta Nigra wurde ein Kranz zusammen mit den Angehörigen niedergelegt. Zudem wurden die Glocken des Doms und der Kirchen in der Innenstadt um 13.46 Uhr für vier Minuten zum Läuten gebracht. Diese Uhrzeit entspricht der damaligen Tatzeit. Darauf folgt eine Andacht in der Kirche St. Gangolf in Trier.

Bei der Amokfahrt am 1. Dezember 2020 war ein Mann mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast. Fünf Menschen starben, zahlreiche wurden verletzt und traumatisiert.

Der Täter war Mitte August wegen mehrfachen Mordes und mehrfachen versuchten Mordes vor dem Landgericht Trier zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zudem wurde seine Unterbringung in der Psychiatrie angeordnet. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

