Notfall auf B51

Trierer Feuerwehrmann rettet Luxemburger das Leben

Der Mann hatte am Steuer einen Herzstillstand erlitten, der Feuerwehrmann, der hinter ihm fuhr, handelte schnell und richtig.

(siko) - Zu einem dramatischen Zwischenfall kam es am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr an der B 51. Nach Informationen der Polizei befuhr ein Luxemburger Autofahrer mit seinem Wagen die B 51 in Richtung Bitburg. Er fuhr auf der Abfahrtspur in Richtung Newel. Dort blieb er stehen und sank bewusstlos im Sitz zusammen. Es entstand ein Rückstau, mehrere Verkehrsteilnehmer fuhren an dem PKW vorbei. Ein Beamter der Berufsfeuerwehr Trier ordnete die Situation korrekt ein und handelte sofort - er alarmierte seine Kollegen.

Dann versuchte er die Autotür zu öffnen - erfolglos. Er schlug schließlich mit einer Rohrzange die Seitenscheibe ein, wobei er sich selbst verletzte. Mit einem einem weiteren Autofahrer zog er den Mann, der mittlerweile einen Herzstillstand hatte, aus dem Auto. Die beiden Helfer begannen sofort mit der Wiederbelebung. Kurz danach kam der Notarzt der Berufsfeuerwehr Trier und die Malteser aus Welschbillig, die die weitere Versorgung übernahmen und den Mann ins Krankenhaus brachten. Um das Fahrzeug kümmerte sich die Polizei. Die Feuerwehr Newel war ebenfalls im Einsatz, da man zunächst von einer eingeschlossenen Person ausging.

