Ein Falke hatte sich an der Trierer Basilika hinter einem Sicherungsnetz verfangen - in mehr als 30 Metern Höhe. Ein Fall für die Drehleiter.

Trierer Feuerwehr rettet eingeklemmten Falken auf Basilika

Tom RÜDELL Ein Falke hatte sich an der Trierer Basilika hinter einem Sicherungsnetz verfangen - in mehr als 30 Metern Höhe. Ein Fall für die Drehleiter.

Die Trierer Feuerwehr kam am Montagnachmittag zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz an einem der Wahrzeichen der Römerstadt: Hoch oben auf der Konstantinbasilika hatte sich ein Falke hinter einem Sicherungsnetz an der Fassade verfangen. Zur Rettung des Tieres wurde die Höhenretter der Trierer Feuerwache eins verständigt, auch die Drehleiter und eine Drohne kamen zum Einsatz. Der Einsatz läuft noch.

Die Basilika am Trierer Palastgarten, einst Thronsaal von Kaiser Konstantin, heute eine evangelische Kirche, ist rund 36 Meter hoch.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.