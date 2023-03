Der Generalbundesanwalt meldet Zweifel am Urteil des Trierer Landgerichts an: War der Amokfahrer vermindert schuldfähig oder nicht?

Frage der Schuldfähigkeit

Trierer Amokfahrt-Prozess könnte neu aufgerollt werden

Tom RÜDELL

Am 1. Dezember 2020 hatte ein Mann bei einer Amokfahrt durch die Trierer Innenstadt fünf Menschen getötet, darunter ein neun Wochen altes Baby. Dutzende weitere Passanten wurden teils lebensgefährlich verletzt. Der 53-jährige Täter wurde im August 2022 vom Landgericht Trier zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt; zugleich waren die Richter zu dem Schluss gekommen, er sei vermindert schuldfähig, weil er an einer paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen leide. Das Gericht verfügte daher die Unterbringung in einer geschlossenen Klinik.

Genau wegen dieses Details im Urteil hat sich jetzt der Generalbundesanwalt zu Wort gemeldet. Der oberste Ankläger der Bundesrepublik Deutschland hat beim Bundesgericht beantragt, das Urteil gegen den Amokfahrer aufzuheben - „mit Ausnahme der Feststellungen zum äußeren Tatgeschehen“. Offensichtlich bestehen Zweifel an der Verminderung der Schuldfähigkeit. Das berichtet der Trierische Volksfreund. Laut einem Bericht des Südwestrundfunks SWR gehe es dabei vor allem um die Frage, ob der Mann seine Tat geplant, ob er Vorbereitungen getroffen habe - eine Planung würde gegen eine verminderte Schuldfähigkeit sprechen.

Sollte es zu einer Neuauflage des Prozesses kommen und dort festgestellt werden, dass der Mann doch voll schuldfähig war, würde sich die Art seiner Unterbringung ändern – eine geschlossene psychiatrische Klinik käme nicht mehr infrage. Es müsste dann über eine Sicherungsverwahrung verhandelt werden, die sich an die Freiheitsstrafe nach verbüßter Schuld anschließt, um eine weitere Gefährdung auszuschließen.

