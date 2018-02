(tom/ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Trierer Metternichstraße ein silberfarbener BMW mit luxemburgischer Zulassung auf. Da dieses Fahrzeug wegen mehrerer Verkehrsverstöße in den letzten Wochen bereits gesucht wurde, sollte der BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Unmittelbar nachdem dies dem Fahrer angezeigt wurde, beschleunigte dieser seine Fahrt erheblich, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgung des Fahrzeuges endete bereits nach kurzer Zeit, als der BMW im Einmündungsbereich Metternichstraße/Wasserweg mit einem Ampelmast kollidierte. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden.

Damit nicht genug: Unmittelbar nach dem Zusammenstoß flüchteten die drei Fahrzeuginsassen zu Fuß. Zwei Personen, darunter der 33-jährige Fahrer, konnten im Rahmen der polizeilichen Fahndung festgenommen werden. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zu einer Gefährdung von weiteren Verkehrsteilnehmern kam es nicht.